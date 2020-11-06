Fed 11月聲明全文：經濟仍遠低於疫情前水準

聯準會 (Fed) 在這個充滿挑戰的時刻，致力使用所有工具支持美國經濟，以實現充分就業和物價穩定的政策目標。

新冠肺炎 (COVID-19) 大流行已在美國和全球各地造成巨大的人類和經濟困頓。經濟活動和就業持續復甦，但仍遠低於今年初的水準。需求減弱和先前的油價下跌持續抑制消費者通膨。整體金融情勢維持寬鬆，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。

經濟走向主要視疫情發展路徑而定。這場發展中的公衛危機將在短期內持續抑制經濟活動、就業和通膨，並對中期經濟前景構成相當大風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。由於通膨率持續低於這個更長期目標，委員會目標是讓通膨率隨著時間推移適度超過 2% 一段時間，以使通膨率在一段時間達到平均 2% 的水準，且更長期通膨預期保持在 2%。委員會預料將維持寬鬆的貨幣政策，直到達成這些結果。委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 不變，並預期將維持這個目標區間，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。除此之外，未來幾個月聯準會將至少會以現有步調，繼續購買美國公債和機構抵押擔保證券 (MBS)，以支持金融市場穩定運作，並幫助維持寬鬆的金融情勢，以支持信用流向家庭和企業。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續發布的資訊對經濟前景的含意，如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、達莉 (Mary Daly)、哈克 (Patrick Harker)、卡普蘭 (Robert Kaplan)、梅斯特 (Loretta Mester)、奎爾斯 (Randal Quarles)。達莉本次會議以替代委員的身分投票。

Fed 11 月聲明原文：請點我