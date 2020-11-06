中國五年規劃出爐 投資亮點是？

市場引領期盼的中國五中全會在上週落幕，每次會議的內容都是重點關注項目，究竟五中全會對於投資人的意義是什麼？今年會議重點又指出哪些投資方向？看好中國投資機會的投資人不能錯過這一篇。

1. 五中全會很重要嗎？

五中全會的完整稱呼為中國共產黨 19 屆五中全會，意即為第 19 屆中央委員會召開的第五次全體會議，負責審核下一個五年規劃，這次是中國第 14 個五年規劃，簡稱十四五規劃。上一次進行十三五審核會議時，是在 2015 年 10 月的五中會議。每次五年規劃都會替中國國家奠定未來重要發展政策的方向，因此，每次會議內容都是不能錯過的投資重點。

資料來源：中商智庫。

2. 十四五重點與前次比較

本次的重點在於經濟發展和擺脫強國牽制。經濟方面，中國當前在國際上遭逢危機，因此除了過往較仰賴的國際間循環外，擴大內需、提振消費的國內循環也更顯重要。此外，同時強調經濟由過去的量增長轉向質的發展。為了達到這個目標，公報也提及 2035 年經濟總量和人均收入將邁進新里程碑。

科技發展同樣也是中國的重點戰略，為發展重要科技如人工智能、5G 和電動車等，中國料將努力朝向晶片自給自足的方向發展，國家將朝相關領域投入更多資源。

此外，這次會議也提到區域平衡發展與環境永續發展的重要性。

資料來源：中國新華社公報，「鉅亨買基金」整理。

3. 跟上中國國家政策，這些基金有機會

因為產業分類裡多沒有清潔能源的類別，所以以下表格只整理基金高度布局在科技和消費類股的清單。其中群益華夏盛世和復華中國新經濟會跟緊符合政策方向的標的，而摩根中國 A 股則是透過選股挖掘長期具成長潛力的新經濟標的，策略不盡相同。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，資料截至 2020/10/31。篩選基金類別包含台灣可銷售之中國股票和中國 A 股類別，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

投資中國有方向，選對基金很重要

中國一向走計畫經濟的路線，由國家帶頭制定未來發展方向，並且向相關領域投入大量的資源與心力。因此投資中國，跟著國家政策走很難出差錯。然而，要如何從受惠產業裡挑出贏家並不容易，選擇對的基金可以省下不少心力。選擇聚焦在受惠類股、操作有目共睹的基金，會是掌握這次十四五行情的好做法。

鉅亨精選基金

>> 復華中國新經濟 A 股基金 - 新臺幣

>> 摩根中國 A 股基金

>> 群益華夏盛世基金 - 新臺幣

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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