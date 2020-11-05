【第一金投信】美國總統大選後的「變」與「不變」

美國總統大選選情陷入膠著，在結果抵定前，無法確定贏家是誰。而從『選舉日』變成『選舉周』的走向，亦是市場認為最糟的情況，且參眾兩院分別由共和、民主分治。即便如此，不論最終結果如何，不變的是：1. Fed 將持續寬鬆的貨幣政策，直到經濟與就業恢復疫情前的榮景；2. 推出一定規模的財政刺激政策；3. 疫苗的加速研發；4. 美中貿易與科技戰火不會停止；5. 即便疫情復燃，歐美經濟陷入二次衰退的風險升高，但因今年基期極低，明年景氣逐步上揚，企業獲利穩定回升的態勢不變；6. 即使經濟與股市震盪，站在趨勢浪頭上的 AI+5G 仍舊加速前進，缺乏競爭力的產業及企業將被歷史洪流淹沒。而最大的「變」，為拜登當選將迎回全球化，試圖修復「分化兩極的美國」及「衝突分裂的世界」。

回顧 2000 年以來，美國總統大選有兩次是在系統性風險期間產生，目前膠著的情勢，猶如 2000 年科技泡沫化時的小布希與高爾之翻版，當時選舉結果是在選後一個多月後才底定；另一次是 2008 年歐巴馬競選時，面臨百年難得一見的金融海嘯，但標普 500 指數表現卻大相逕庭！

2001 年小布希就任，為了挽救科技泡沫帶來的經濟衰退，1 月上任後即實踐其減稅刺激經濟的競選承諾，同時 Fed 也大幅降息，在財政或貨幣政策的雙重刺激下，房地產進入前所未有的繁榮期 (埋下往後金融海嘯的炸彈)，但泡沫科技產業仍處於深度調整階段，使得整體美股表現欠佳。

2009 年歐巴馬就任，除推出大規模的財政刺激政策外，Fed 前後推出 3 輪量化寬鬆，對股市與經濟產生強而有力的刺激效果，加上智慧手機、網路平台的創新營運模式獲得重大成就，美國經濟快速擺脫衰退，迎來一波維持近 12 年的繁榮期，標普走勢亦獨步全球，重掌龍頭地位。

此次，新冠疫情的震盪效應遠超預期，第二季美國經濟與就業陷入空前低潮，也帶來很大的民怨，徹底打亂了川普原以為躺著就可當選的如意算盤，民調自 5 月以後一路落後拜登近 10％。選前民調亦指向藍潮再現，拜登將以壓倒性姿態擊敗川普，並取得參眾兩院的主導權。然川普的強力逆襲，除拿下多數搖擺州，讓『選舉日』變成『選舉周』，甚至可能走向訴訟之路，交由大法官裁決，跌破眾專家預期。

不論川普繼續執政，抑或拜登入主白宮，我們認為美股短期震盪、長多格局的態勢不會改變，主要理由：

1. 參眾兩院分屬共和、民主掌控，通過大規模財政刺激方案或企業加稅的機率相對渺茫。同樣地，拜登支持科技的反托拉斯法、川普對社群媒體的施壓，兩者的推行難度也高。

2. 若大規模刺激方案難以達成共識，聯準會採取行動支持經濟的力量不會減弱，2023 年前，利率看降不看升。

3. 為了防範經濟陷入二次衰退，即便強調科學防疫的拜登當選，也不會貿然實施封城鎖國政策，且疫苗研發必定加速，若能在未來 3 個月批准，經濟活動恢復正常，明年企業獲利成長的態勢更加底定。

4. 疫情加速 AI 及 5G 商業應用，如同 2008 年後智慧手機及網路平台的全面落地，各行各業將再次出現破壞式的改變，適者生存、不適者淘汰，創新成長股持續扮演多頭司令。

5. 對中政策，行事風格不同、戰略目標相同 — 壓制中國崛起。經驗老到的拜登，將以謹慎有序的方式，聯合盟國對抗崛起的中國。川普對中則將更加肆無忌憚，尤其科技的戰火會更加猛烈，A I、5G 等技術博奕加劇，全球進入準半全化。

作為過去 2 百年最成功的民主國家，下屆美國總統，究竟是崇尚自由主義、全球化的拜登，或是奉行民粹主義、美國優先的川普，全球皆屏息以待。

然而誰擔任總統，其實與股市漲跌並無太多關連，所以與其關注美國總統，不如壓寶美國科技創新的方向！毫無疑問，下一個科技霸主，必定在人工智慧、大數據、5G 等新技術大放異彩，值得你我長期追蹤、投資。

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