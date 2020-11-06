〈美國總統大選〉卓永財：誰當選對台經濟影響都不大 美國大方向已有共識

上銀 (2049-TW) 集團總裁卓永財今 (6) 日表示，美國在大方向上已有共識，包括美國製造、工業化、供應鏈重組等，思維已與過去不同，無論誰當選總統，對台灣經濟影響都不大，台廠需掌握國際變局變化，將危機變成轉機。

卓永財今日出席第 18 屆遠見高峰會，參與專題論壇，會後受訪談及美國總統大選議題，他表示，不管是誰勝選，美國與中國的國際、政治與影響力競爭態勢已形成，美國普遍有此認知，因此誰當選對台灣經濟影響不大，在大方向上美國已有共識。

卓永財認為，無論誰當選，美國製造、工業化、供應鏈重組等，思維已與過去不同，歐洲方面也是如此。

卓永財說，以前大家認為中國是製造大國，將生產基地放在中國，從德國總理梅克爾提出的工業 4.0 來看，就是要透過智慧資訊管理、智慧製造、來分散生產基地，歐洲對於中國製造的思維已改變，不是只有美國。

卓永財認為，將來產業如何在新的局勢下，進行佈局與生產製造研發，是非常重要的關鍵，維持企業長期經營，思考已與以往不同。

另一方面，卓永財也點出，中國在轉型升級上付出相當大的努力，可明顯感受到中國的研發佈局與轉型，不是大家想的一厥不振，仍是欣欣向榮，台灣製造要思考如何掌握轉型升級契機，拓展市場，掌握國際變局變化，把危機變成轉機。