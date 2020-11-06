郭明錤：明年iPhone旗艦機升級超廣角鏡頭規格 大立光成大贏家

蘋果 2020 年新旗艦手機 iPhone12 系列尚未全面上市，天風證券分析師郭明錤今 (6) 日出具報告指出，明年下半年蘋果新款 iPhone 系列出貨量將優於 iPhone 12 系列，正向看待供應鏈展望，同時預期，大立光 (3008-TW) 是超廣角相機鏡頭升級最大贏家。

郭明錤預測，明年 iPhone 兩款高階機型的超廣角相機升級，是最顯著的規格改變，大立光將自 2021 年開始成為 iPhone 新音圈馬達 (VCM) 供應商，是超廣角相機鏡頭升級大贏家，大立光股價已反映華為禁令與新進入者競爭，最壞時期已過。

郭明錤認為，明年 iPhone 新手機銷售量將優於今年，主要原因在於更普及的 5G 基礎建設及量產與發售時間回歸正常，而且有幾項項重要零組件規格升級，更是推動成長主因。

郭明錤指出，iPhone 12 系列均配備 f(光圈)/2.4、5P(塑膠鏡片) 與固定對焦的超廣角相機，預估明年新款 iPhone 有 4 個機型，且尺寸與 iPhone 12 系列相同，而新 2 款高階超廣角相機將顯著升級到 f/1.8、6P 與自動對焦。

他指出，受惠超廣角相機升級，明年下半年新款高階 iPhone 將提供更佳拍照體驗，且 2022 年新款 iPhone 將全數配備 f/1.8、6P 與自動對焦的超廣角相機。

郭明錤認為，大立光與 Alps (Alps Alpine) 將為明年下半年新款 iPhone 升級超廣角相機的 VCM 供應商，此 AF VCM 因爲客製化零組件，因此 ASP(平均單價) 為 1.5-1.7 美元，顯著高於一般 AF VCM 的 0.8-1 美元，最低階的 AF VCM ASP 與最高階的 7P 鏡頭相似，預期未來幾年大立光將隨出貨 VCM 規格升級帶動 ASP 成長。