中國人行：貨幣政策保持鬆緊適度

周五 (6 日) 中國國務院記者會上中國人行副行長劉國強指出，中國貨幣政策會繼續「保持鬆緊適度」，貨幣政策會基於對經濟狀況的彈性調整，不能倉促、不能弱化金融服務實體經濟的效果。另外也不能出現「政策懸崖」，政策突然中斷可能使很多層面無法適應。

劉國強在會議上表示，貨幣政策管理主要有三個層面，首先是數量上要有一定的數量，不能太多。另外，資金價格整體呈現下滑趨勢，要有確定性的預期。

還有，資金去向？央行工作是要引導資金流向實體經濟，而不是讓市場去玩「錢滾錢」的遊戲。

(圖片: AFP)

他認為目前來看，國際上整體呈現出經濟復甦的態勢，雖然還有很多不確定因素存在，且即便疫情又再度爆發，但回到第一季時全球經濟全面停擺狀況機率低，所以全球經濟走向復甦的方向應該是確定的。

此外，這一段時間市場都在討論未來各國央行如何退場的問題，因此特殊時期的貨幣政策不能常態化。市場共識是央行寬鬆政策退出是遲早的，也是必須的，但是退出的時機和方式需要審慎評估，主要是要根據經濟恢復的狀況進行評估。同時金融還是為實體經濟服務的，經濟狀況決定金融政策應該怎麼去適應。

另一方面，因為近期螞蟻下市事件，市場提到金融科技問題。中國銀保監會首席律師劉福壽表示，主管機關一方面支持金融業在風險可控的前提下進行合理的金融創新，並堅持創新是為實體經濟服務，要為實體經濟做貢獻。主管機關將依照金融科技的金融屬性，把所有的金融活動納入到統一的監管範圍。