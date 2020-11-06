啟碁董座謝宏波獲頒大同名譽工學博士 看未來審慎樂觀

緯創 (3231-TW) 集團旗下網通大廠啟碁 (6285-TW) 董事長謝宏，今 (6) 日獲頒大同大學名譽工學博士學位，謝宏波致詞時除了感謝大同肯定以及親友支持外，針對啟碁未來展望，他認為「審慎樂觀」。

謝宏波畢業於大同工學院電機系，他表示，四年嚴謹的工程訓練，是日後做決策最重要的依據，如今獲得母校頒發名譽博士學位，更是至高的榮譽及肯定。

謝宏波畢業後於 1981 年加入宏碁電腦，曾擔任創辦人施振榮特助、明碁電腦美國分公司行銷業務、明碁桃園廠廠長，1989 年成立顯示器事業處，開始公司內部創業之路，1991 年起轉任宏碁可攜式電腦事業處總經理，2000 年起擔任啟碁總經理、現任董事長。

謝宏波表示，啟碁經歷多次轉型，2003-2004 年主要產品是 PHS 手機，營收高達 8 成；但 2008 年起就沒有手機產品；也有一段時間衛星電視直播、衛星廣播應用，佔整體營收 6 成，但如今只剩下 10%。

他指出，啟碁現在主要產品線是 5G、IoT、網路寬頻、汽車電子、天線、RF 射頻模組等，對未來展望室審慎樂觀，而啟碁今年雖然受到疫情影響，但營收可望與去年相當。