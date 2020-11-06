〈台塑四寶業績發表〉台塑、南亞10月營收攀逾14個月新高 三寶回升至疫情爆發前水準

台塑四寶今 (6) 日公告 10 月營收共 936.07 億元，雖較去年同期衰退 19.6%，但較上月成長 3.3%，為連續 2 月營收走揚，受惠中國十一長假後補貨需求暢旺，台塑、南亞分別攀 14、16 個月來新高，台化則是近 9 個月高點，三寶單月營收均回升至疫情爆發前水準。

台塑 (1301-TW)10 月營收 167.12 億元，月增 5.5%，年增 0.8%；前 10 月營收 1478.91 億元，年減 15.9%。

台塑 10 月銷售量、價同步成長，銷售價差增加 6.8 億元，銷售量差增加 1.9 億元，需求成長主要來自中國十一長假後內需及加工外銷訂單暢旺，且美國受颶風影響，部分石化產品產量減少，降低出口亞洲數量，帶動價格上漲，9 月主要產品價格漲幅介於 9-13%。

南亞 (1303-TW)10 月營收 247.39 億元，月增 3.82%，年增 2.23%；前 10 月營收 2187.11 億元，年減 8.4%。

南亞 10 月營運增溫，優於上月預期，營收已連續 5 個月較前月成長，並寫下 2019 年 6 月以來新高，回升至疫情爆發前水準，其中銷售量差增加 3.5 億元，銷售價差增加 5.6 億元，又以化工產品、電子材料營收成長最多。

台化 (1326-TW)10 月營收 225.26 億元，月增 8.7%，年減 6.2%；前 10 月營收 2031.1 億元，年減 24.3%。

台化 10 月銷售量差增加 15.3 億元，銷售價差增加 2.8 億元，銷量成長主要受惠 SM、酚酮、PTA、PIA、紡纖產品下游需求提升，ABS、PS、SM、酚酮產品也因需求支撐，市場供應偏緊，價格上漲。

台塑化 (6505-TW)10 月營收 296.3 億元，月減 2%，年減 42.6%；前 10 月營收 3410.43 億元，年減 37.6%。

台塑化 10 月銷售量差增加 2.8 億元，銷售價差減少 9.0 億元。其中，煉油事業由於第一套重油加氫脫硫工場停車定檢，使營收減少 19.5%；烯烴事業在產能利用率提高下，營收成長 45%。