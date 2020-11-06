台股收12973點寫收盤次高 外資連5日加碼 三大法人買超135億元

美國大選結果尚未揭曉，美股仍延續大漲氣勢，台股今 (6) 日盤中「差 1 點」就能站上萬三大關，IC 設計、板卡等電子股買氣熱絡，但買盤上攻力道有限，終場加權指數收在 12973 點，上漲 54 點，三大法人今日上演你丟我撿戲碼，合計買超 135 億元，外資已連續五天加碼。

台股周線翻紅，累計本周上漲 427 點。觀察今日籌碼面，外資已連續五天回補台股，今日再買超 138.33 億元；投信持續賣超 1.87 億元；自營商也轉為賣超 0.53 億元，終止連 3 買，三大法人合計買超 135.95 億元。

在熱錢積極匯入下，新台幣早盤走強，一度升值近 4 角，攻破「彭淮南防線」28.5 元關卡，呈現股匯齊揚的格局，不過，多家大廠公布的第三季財報，均面臨巨大的匯損衝擊。

IC 設計股獲得買盤追捧，股后矽力 - KY 延續漲勢，開盤直攻漲停至 2340 元，再創歷史新高；祥碩、世芯 - KY 同步亮燈漲停，分別收在 1620 元、580 元。其他高價股包括信驊、譜瑞 - KY、亞德客 - KY、富邦媒也都在盤面上表現。

觀察其他權值股，台積電開高後，盤中遭遇賣壓、一度翻黑，終場小漲 0.3%，收 452.5 元；鴻海 10 月合併營收創歷史第 3 高，股價漲近 1%，收在 79.7 元；大立光 10 月營收表現與 9 月差不多，早盤一度跌至 3065 元，終場跌 1.7%，收 3145 元；聯發科一路在平盤附近震盪，終場收漲，站回 700 元；晶圓代工廠聯電、世界先進互有漲跌。

其他盤面焦點方面，二線板卡廠也獲得買盤青睞，映泰、撼訊今日雙雙亮燈漲停，承啟、華擎漲逾半根停板。整體紡織類股指數今日漲逾 1%，東和、佳和同步亮燈漲停，儒鴻第 3 季獲利恢復成長動能，帶動股價漲逾 4%，創今年初以來的新高，聚陽也有近 2% 的漲幅。