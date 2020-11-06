光隆前三季EPS 2.19元 Q4成衣及家紡產品銷售動能不淡

戶外機能服及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 公布最新財報，今年前三季稅後純益 3.32 億元，年減 29.6%，每股純益在扣減特別股首次完整年度派息影響後，為 2.19 元。第四季在家紡與成衣營運回溫下，獲利可望優於去年同期，且可延續去年季季有獲利的表現。

光隆第三季營收 25.51 億元，年減 19.9%，毛利率 13.8%，季減 2.5 個百分點，年減 1.9 個百分點，稅後純益 1.28 億元，季減 29.28%，年減 44.5%，每股純益 0.98 元。

光隆今年前三季營收達 72.15 億元、年減 13.8%，毛利率 13.7%、年減 0.5 個百分點，稅後純益 3.32 億元、年減 29.6%，每股純益 2.19 元。

光隆家紡產品今年受惠日本防疫居家辦公熱潮，帶動居家用品需求,，使日系主力客戶今年拉貨動能強勁，帶動家紡今年第三季營收成長 14.8% ，此動能將延續至第四季，有利的產品銷售結構推升毛利率回溫，促使家紡今年營收與獲利都可保有正成長。

光隆的成衣在日系客戶回補訂單及新接全球標案新訂單挹注下，預估第四季部門營收將可大幅改善，如排除台幣升值因素，則有望追平去年, 毛利率與營益率的表現則相對穩定，可維持或略勝去年的水準。

而光隆羽絨產品除持續受制羽絨原料行情仍處低檔對營收的影響，也因巿場價格明顯落底彈升，光隆為建構優勢庫存而大力進行既有庫存的去化，對第三季毛利率造成短期衝擊，但庫存減少中已收回 4.2 億元的資金, 使得前三季來自營運活動的現金流量，由出轉入，淨流入達 7.1 億元。

光隆主管指出，光隆股利政策秉持穩定及高配發為宗旨, 自 2013 年起, 每年普通股每股派息金額平均為 3.15 元, 現金殖利率 6% 以上，以光隆截至今年第三季止，帳上可供分配的資本公積與未分配盈餘合計有 29.2 億元，光隆將可延續一貫股利政策。