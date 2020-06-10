光隆受出貨遞延兩大不利因素影響 5月營收年減逾4成 6月起飛

機能衣及羽絨大廠光隆實業 (8916-TW) 5 月營收在羽絨原料價格大幅下滑，及客戶端拉貨遞延兩大不利因素影響下，降到 6.95 億元，月減 1.7%，年減 39.14%，前 5 月營收 34.29 億元，年減 13.3%，由於遞延的貨品已恢復出貨，加上原有訂單推升，光隆 6 月營收有機會較 5 月倍增。

光隆近年積極轉型發展成衣, 主攻戶外機能服, 且巿場消費特性有別於流行服飾；今年以來受疫情影響, 光隆成衣前 5 月營收年減幅在個位數，隨著歐美各國解封, 客戶營運逐步恢復正常, 加上疫情過後將刺激全球戶外運動的成長，有助戶外機能服需求的增加。

羽絨原料去年第二季起價格一路探底, 鴨絨 5 月每公斤現價價格近乎是去年同期一半，隨著傳統拉貨季節來臨，羽絨巿場價格已見觸底彈升跡象，價差影響將可逐季縮小。

光隆今年第一季合併營收為 20.3 億元，年減 3.7%，在成衣及家紡事業獲利提升下，營業利益及稅後純益都大幅成長，稅後純益 2280 萬元，季增 41%，年增 1.14 倍，每股純益 0.17 元。未來隨著淡季產品組合持續優化，可持續平衡淡旺季，也能在淡季中維持獲利成長。

光隆董事會已決議配發普通股每股 3 元現金股利，盈餘配發率 73.2%，以今天收盤價計算，殖利率 7.1%，特別股則配發 2.5 元現金股利。

光隆 2020 年資本支出將用於遷廠，江蘇昆山羽絨原料廠將移往安徽無為，估全部遷廠工作在今年底完成，昆山舊廠址將在出售、出租或合資投資新事業等多項選項中評估。