巨大前三季純益36.3億元超越去年全年 EPS 9.69元

巨大 (9921-TW) 董事會今 (6) 日通過第三季財報，第三季稅後純益 14.79 億元，季減 2.81%，年增 44.57%，每股純益 3.95 元；前三季稅後純益 36.3 億元，超越去年全年，年增 32.4%，每股純益 9.69 元。

巨大 2020 年第三季營收 194.7 億元，毛利率 23.8%，季增 0.84 個百分點，年增 0.81 個百分點，稅後純益 14.79 億元，季減 2.81%，年增 44.57%，單季每股純益 3.95 元。

巨大 2020 年前三季營收 524.9 億元，毛利率 22.49%，年增 0.7 個百分點，稅後純益 36.3 億元，已超越去年全年，年增 32.4%，每股純益達 9.69 元。

巨大指出，第三季市場強勁需求，帶動產能利用率提升，抵銷匯率不利因素。

巨大指出，自有品牌銷售方面，受惠全球自行車市場需求強勁，前三季全球捷安特銷售都有亮麗表現。以原幣計算，美國、歐洲、中國、日本以及韓國營收皆較去年同期雙位數成長。

巨大認為，這波熱潮主因疫情關係，許多消費者為了保持社交距離，選擇以自行車及電動自行車代步，或進行休閒運動保持身體健康；加上各國政府為鼓勵民眾騎車，不僅提供購車補貼，也積極改善自行車道的基礎設施，預期全球自行車及電動自行車的需求會持續成長。

電動自行車是巨大重要成長動能之一，占集團營收 27%；歐洲是全球電動自行車主要市場，捷安特銷售以德國、法國及荷蘭表現最佳。美國市場因為騎乘法規逐漸鬆綁，也是電動自行車快速成長的市場。由於電動自行車銷售單價及毛利率皆較一般自行車高，藉由產品的多元化及創新擴大市占率，不僅帶動巨大集團營收成長也有助於毛利率提升。

展望第四季，市場對自行車與電動自行車需求力道仍強，供不應求的情形也使巨大庫存大幅降低，各地通路至今仍維持低水位，即便進入冬季仍積極備貨，需求不見消退。雖然零件供應以及人力吃緊，巨大持續趕工生產，維持出貨動能。