環球晶10月營收月減1成 Q4仍將成長

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日公告 10 月營收 45.23 億元，月減 11.26%，年增 2.3%；前 10 月營收 457.45 億元，年減 6.66%。環球晶看好，第四季營收仍將持續成長，明年市場供需更健康，整體價格也會提升。

環球晶長約比重高，客戶季初或季中未能拉貨的合約量，會在季底完成，每季營收多逐月走揚。董事長徐秀蘭表示，第四季營收將持續成長，但仍需觀望歐洲部分國家再度封城，是否可能造成運輸成本增加，若匯率持穩第三季，本季毛利率可能稍優於上季、或略為相近。

展望明年，徐秀蘭看好，市場供需將更趨於健康，就環球晶而言，包括 8 吋與 12 吋，整體 ASP 也會較今年提升。

環球晶目前 12 吋產能持續滿載；8 吋整體產能利用率高，接近 100%，其中，8 吋拋光產能持續滿載，磊晶需求大幅回溫，SOI 過去兩季需求疲弱，第四季已開始成長；6 吋近期產能利用率也開始提升。近來 8 吋與 6 吋訂單主要成長動能來車用需求。

環球晶第三季稅後純益 33.88 億元，季減 0.3%，年增 1.8%，每股純益 7.78 元。前三季稅後純益 96.66 億元，年減 9.9%，每股純益 22.21 元。