〈環球晶法說〉明年出貨量將較今年成長 8、12吋價格確定漲價

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (3) 日召開線上法說，董事長徐秀蘭表示，目前 12 吋產能持續滿載，8 吋也近滿載，價格也已確定喊漲，受 5G、車用等應用帶動半導體需求，看好明年供需將更趨於健康，矽晶圓出貨將較今年成長，整體 ASP 也會提升。

展望本季，徐秀蘭表示，營收將持續成長，但仍需觀望歐洲部分國家再度封城，是否可能造成運輸成本增加，若匯率持穩第三季，本季毛利率可能稍優於上季、或略為相近。

不過，徐秀蘭表示，第四季到明年仍有三大疑慮，第一，疫情影響；第二，地緣政治因素，美中貿易戰與各國紛爭是否會持續惡化；第三，目前超過 60% 營收來自美元，但支出大部分是非美元，匯率因素難以預期。

展望明年，徐秀蘭指出，據 SEMI 預測，明年半導體矽晶圓出貨面積將成長約 5%，出貨面積可能接近 2018 年，看好明年供需將更趨於健康，就環球晶而言，包括 8 吋與 12 吋，整體 ASP 也會較今年提升。

就各尺寸來看，徐秀蘭表示，12 吋產能持續滿載；8 吋整體產能利用率高，接近 100%，其中，8 吋拋光產能持續滿載，磊晶需求大幅回溫，SOI 過去兩季需求疲弱，第四季已開始成長；6 吋近期產能利用率也開始提升。觀察 8 吋與 6 吋近來訂單，主要成長動能來車用需求。

對於長約，徐秀蘭表示，明年比重會較今年下滑，但仍接近今年水準，不過受大環境不確定性高，加上匯兌因素，確實有客戶洽談長約，但目前還未簽訂，預計明年下半年會較明朗。