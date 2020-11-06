手機需求熱絡 文曄Q4營收季增6-12% 可望創新高

亞太半導體通路二哥文曄 (3036-TW) 今 (6) 日召開法說會，展望第四季，文曄看好，手機需求熱絡，將抵銷消費性電子等下滑壓力，有助營收創下歷史新高，估第四季營收季增 6-12%，達 970-1030 億元。

展望第四季，文曄營收約 970 至 1030 億元，季增 6-12%，年增 0-6%，毛利率 2.75-2.95%，營益率 1.35-1.55%。

文曄認為，就第四季產品應用別來看，受惠手機客戶拉貨動能強勁，以及車用電子需求復甦，抵銷電腦、消費型電子與工業與儀器領域的季節性下滑。

文曄強調，因應疫情與國際情勢快速改變，將持續進行數位轉型，提升營運效率與增進供應鏈的附加價值，未來將持續追求中長期市占率提升、優於產業成長力道與獲利穩健成長。

文曄第三季營收 918.62 億元，季增 23%，年減 5%，毛利率 3.01%，季減 0.34 個百分點，年減 0.08 個百分點，營益率 1.53%，季減 0.06 個百分點，年減 0.08 個百分點，稅後純益 11.52 億元，季增 46%，年增 41%，每股稅後純益 1.46 元。