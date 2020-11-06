網通廠10月營收 中磊登歷史次高 智邦年減幅收斂

網通大廠智邦 (2345-TW)、中磊 (5388-TW) 今(6) 日雙雙公告 10 月營收，中磊以 36.4 億元，寫下歷史次高、同期新高紀錄；智邦 10 月營收 43.8 億元，雖然雙減，但年減幅度已收斂。

中磊 10 月營收 36.4 億元，月增 2.3%、年增 24.3%，寫下同期新高、歷史次高；累計前 10 月營收 291.6 億元，年增 15.9%。

中磊認為，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、遠距教學、遠端監控已蔚為趨勢，推升新世代寬頻接取設備、商用網通設備、智慧物聯網及小型基地台等需求增溫，電信市占率將進一步提升。

智邦 10 月營收 43.8 億元，月減 18.8%、年減 5.7%；累計前 10 月營收 431.29 億元，年減 6.3%。

雖然營收下滑，但智邦主要客戶在明年布建 400G 的趨勢仍相當明確，並未受到疫情影響，目前 400G 產品線開發也在持續加速進行中，最快年底或明年初進入量產階段。

以整體資料中心基礎建設環境來看，100G 交換器仍將是資料中心基礎建設的一環，會持續存在於資料中心的基礎建設建置中。