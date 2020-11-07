〈美國大選膠著〉投信：不論誰執政極端政策機率低 有助台股多頭

不受美國大選不確定性影響，台股在資金買盤追捧下持續上漲，終場收在 12973.53 點，周線收紅，投信指出，儘管選舉結果尚未底定，但在參眾議院仍屬兩陣營的情形下，市場不至於出現極端政策，將有助於行情由觀望轉多。

儘管美國大選陷入膠著，但近日市場正逐漸擺脫稍早忐忑不安的觀望氣氛，6 日台股盤中在 IC 設計等電子股大漲帶動下，指數一度攻克 13000 點大關，隨後漲幅收斂，終場上漲 54.73 點，收在 12973.53 點。成交值 1852.05 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場焦點仍高度聚焦在美國大選結果，但無論是藍紅誰勝出、亦或是無法短時間決定勝選者，在參眾議院仍屬兩陣營的情形下，市場無不再擔心極端政策的制定、例如加稅、加大中美貿易戰，有助於行情由觀望轉多。

另一方面，共和與民主黨分別在參眾兩院為多數，美國極端政策機率低，股市回歸機本面。從類股來看，近期包括被動元件、IC 產業、蘋概、塑膠等的表現較佳。

美國大選投票日後，各類股普遍轉強，而營收以中國需求為主要的高價 IC 股走勢則由弱轉強、太陽能類股持續走高，但受惠川普政策的電科技股並未相應轉弱。

從籌碼面來看，根據證交所統計，6 日外資買超 138.35 億元，外資已連續五天回補台股，累積買超近 528 億元，且目前均線維持多頭結構；若 13000 點的心理關卡能夠突破，市場動能可望帶領台股進一步走揚。

廖哲宏表示，經濟數據持續好轉半導體元件供不應求趨勢持續，晶圓代工、半導體設備與 IC 設計產業主流地不變，iPhone 12 產量優於近年表現，可望有助 5G 基礎建設加速，相關題材有機會在沉寂多時之後逐步回穩。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，目前不論是在科技或傳產，其實目前訂單能見度都仍然相當強勁，目前仍可看到明年的第 1 季還是可以維持相對比較好的水準。