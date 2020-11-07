〈紐約匯市〉分立政府可能性高 美元本周貶1.9% 近期易跌難升

美國大選計票持續進行，投資人預期在可能出現分立政府的情況下，美元將持續走軟，美元指數周五 (6 日) 跌至逾兩個月低點，本周累計下跌近 2%。

投資人押注民主黨候選人拜登將當選總統、共和黨主掌參議院，預料國會兩院仍將由兩黨分治，民主黨人恐怕難以通過一直以來推動的更大規模紓困法案。

美國勞工部周五公布 10 月就業報告，非農就業人口新增人數是五個月來最少，顯示前一輪刺激計畫告終、新冠肺炎確診人數激增正在拖累美國經濟復甦。

美國聯準會 (Fed) 周四警告確診病例上升的風險，並呼籲進一步的財政和貨幣支持。

西聯 Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說，假如美國大選計票繼續拉長，引發市場緊張，美元仍有可能因為避險需求而升值，但目前看來，「投資人對美元的信心可能在未來幾周持續受到侵蝕。」

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數周五跌至 92.235，是 9 月 2 日以來最低。本周美元指數共下跌 1.9%，為 3 月以來最大周跌幅。

美元指數走勢

美元兌日圓繼續下滑，周五收在 103.255 日圓，是八個月低點。面對日圓升值，日本首相菅義偉矢言維持匯率穩定，將密切留意海外情勢發展；日圓升值不利日本經濟和出口。

投資人也預期，若拜登入主白宮，將使美中貿易戰稍微和緩一些，嘉惠人民幣。在岸人民幣兌美元周五升至 6.5868，為兩年多以來最高。

美元呈現偏弱格局之際，歐元是本周升幅最大的貨幣之一，歐元兌美元周五報 1.1882 美元。歐盟接近達成預算協議，是帶動歐元走高的因素之一。

英鎊兌美元周五回貶 0.2%，徘徊在 1.31 美元附近，但本周累計升值逾 1%。

歐美疫情持續升溫，英國 5 日起展開第二波全國封鎖。英國央行 (BOE) 為了對抗疫情衝擊，周四宣布擴大購債規模 1500 億英鎊，但沒有降息，也未提到負利率。

BDSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 說：「英國央行貨幣政策委員先前預估，就算沒有進一步降息，明年底通膨率將回升到 2% 目標。如今這 (負利率) 已不在考量範圍，市場焦點回歸英國脫歐。」

歐盟內部市場與服務執委 Thierry Breton 表示，和英國的貿易協議敲定或破局的可能性「各占一半」，週末將繼續磋商。英國首相強生 (Boris Johnson) 一名發言人周五表示，英國保持信心，已經為脫歐過渡期結束做好充分準備。

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