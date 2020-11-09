OANDA本週外匯市場看點（2020年11月9日〜11月13日）

上週貨幣對強弱

上週美元的疲軟顯而易見，部分原因是媒體對美國總統和議會選舉產生了影響的報道。繼美元之後，日元仍然疲軟，而澳元和新西蘭元則保持了相對較強走勢。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

總統選舉後現任總統川普的動向

上週末總統大選開幕，據報導，拜登會贏得勝利並宣布獲勝。在撰寫本文時，川普總統尚未承認失敗，而注意力將集中在未來趨勢上。如果現任總統川普將其帶入法律戰，則市場的風險承受能力可能會下降。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週末，美元兌日元上漲持續受阻，價格跌破近期支撐位的 104.00 位置，並且跌至 103 日元前段。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在盤面傾向於買盤中，由於下跌影響持有賬面損失的買入持倉增加，反彈位置的止盈賣出，底價下跌的話，止損賣出都會增加，上漲受阻情況可能會持續。

從日線圖看，由於緩慢的下跌趨勢持續，本週在反彈時可以關注能否擺脫高位線，下跌時價最低價能否下跌等同時，尋求下跌趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元持續走強，價格上漲至 1319 附近。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在賣盤為主的盤面中，由於上漲影響，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌時的回購，以及高價上漲時止損買入都會增加，可以看出盤面持續堅挺的走勢可能會持續。

從日線圖看，在 1.16-1.19 附近為中心持續盤整中，出現了上漲突破區間上限的動向，在關注能否真的上漲突破的同時，來尋求行情走勢。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週，英鎊兌美元持續堅挺推移，價格上漲至 1.318 附近。

從 OADNA 持倉數據圖表看，由於堅挺推移，持有賬面損失的賣出持倉增加，高價上漲突破時，這些持倉的止損買入可能增加，可以看出上漲空間依然存在。

從日線圖看，1.285-1.318 附近區間內形成盤整，首先在關注價格能否上下擺脫，以及能否守住低位線等同時，來尋求行情方向。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元兌美元走強，價格突破了 10 月上旬的最高價。

從 OANDA 持倉數據圖表看，在賣盤為主的盤面中，由於持續走強，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌時安心回購，以及價格最高價上漲的話，止損買入都會增加，似乎底部有持續堅挺的推移可能。

本週，要關注澳元兌美元能否持續從上週以來的堅挺推移。以及在關注高價上漲趨勢能否持續，下跌時能否守住低位線及近期支撐位位置等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。