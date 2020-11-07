美國就業改善優於預期 長期失業數據卻暴露危險跡象

美國勞工部勞動統計局 (BLS) 週五 (6 日) 公布非農就業新增人數優於預期，失業率降至 6.9%，是 4 月以來新低，顯示經濟復甦之下，失業人口不斷減少，然而長期失業率正在飆升，就業市場暴露危險跡象。

據 BLS 數據顯示，非農就業人數增加 63.8 萬人，優於市場經濟學家所預期的 53 萬人，而失業率下降至 6.9%，優於預期的 7.7%，不過，失業持續超過 27 週的長期失業人口正在迅速增加。

10 月的長期失業人口增加到 360 萬人，短短一個月內增加了 120 萬人，其中 10 月長期失業人口占總失業人口比率為 32.5%，相較於 9 月大幅飆升 13.5 個百分點，已逐漸逼近 2008 年金融海嘯 45 % 的高峰。

長期 (27 週) 失業人口走勢 (圖: CNBC,BLS)

長期失業人口是經濟與就業的重要指標，勞動經濟學家表示，長時間失業人口正進入財務不穩定的時期，世紀基金會的資深研究員 Andrew Stettner 也表示，長期失業對人們來說是一個嚴重的問題。

對於這些失業人口而言，在半年沒有收入的情況下很有可能耗盡個人儲蓄或其他財務資源，儘管證據表明領取 600 美元的失業救濟金的失業人口還能撐到夏季。

然而，失業救濟金已在 7 月到期，他們不得不使用個人儲蓄過活，據摩根大通上個月發布的一份報告顯示，僅僅 8 月份，失業人口平均已經花費三分之二的個人積蓄。

此外，各州通常會提供傳統的 26 週失業保險即將到期，此外，假如國會遲遲沒有敲定新一輪刺激，年初美國的《CARES》紓困法案中針對失業人口的額外 13 週救濟也將於 12 月到期，這意味著長期失業人口所有救濟已經幾乎用盡。

目前大多數州都通過「延長救濟」計劃提供失業人口額外幾週，但 Stettner 表示，隨著一些州失業率升高，至少有 6 州已停止支付這些費用，預計到今年年底會有其他州將陸續跟進。

另一方面，失業超過半年的勞工找工作的難度將大幅提高，Stettner 提到，企業雇主不太可能僱用長期失業勞工，且這些勞工建立工作的網絡變得更加困難，他們的技能也可能開始受到侵蝕。

目前失業人口數量相對職位空缺比例約為 2 比 1，供過於求的狀況將使求職難度進一步提高，且就業成長自 5 月以來大大放緩，情況令人擔憂。