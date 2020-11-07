大摩：蘋果供應鏈預告 iPhone 12假期季度需求比預期強勁

週五 (6 日) 摩根士丹利稱，蘋果供應商帶來的少數財報強勁的結果，是 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 需求強於預期的好兆頭。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 表示，蘋果的美國供應商在過去一周財報的營收和獲利優於預期，這是供應鏈訂單強勁的訊號。

諸如高通、德州儀器、Qorvo 和 Cirrus Logic 在內的七家蘋果供應商公佈的收益超出預期，平均超出普遍預期 7%。這些供應商發佈的財測平均也比市場普遍預期高出 13% 左右，這意味著在經歷了三年的季節性平淡增長後，季度營收將年增 12%。

iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的推遲上是，能解釋較佳的季節性成長，但供應商的評論也表明，需求超過了之前的預期。供應鏈數據和較長的交貨時間支持了大摩的預測，2021 財年 iPhone 出貨量預測至 2.2 億部，此數據優於市場共識。

蘋果供應鏈財報與其他數據報告顯示，更多機型、5G 支援和積極的電信營運商補貼，很可能會加速，iPhone 營收從已經強勁的 C3Q 水平上有所成長。

大摩將蘋果目標價設為 136 美元，蘋果 (AAPL-US) 週五股價隨大選結果持續波動走跌 0.44%，暫報每股 118.36 美元。

