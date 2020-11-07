美總統大選陷膠著、螞蟻暫緩上市、台灣GDP上看4% 本周大事回顧

美國總統大選陷入膠著，由於本屆開放選民郵寄選票，導致計票持續進行中，雙方持續呈現拉鋸，喬治亞州更因為票數過於接近宣布將重新計票，而全球最大 IPO 螞蟻科技上市案，遭上交所、港交所以發生重大事項為由，暫緩科創板上市決定，國內方面，台經院本周釋出最新景氣預測，看好台灣在出口、民間消費回溫下，全年 GDP 將突破 4%，以下是本周重要大事回顧：

川普、拜登爭奪白宮 美國總統大選陷膠著

眾所矚目的美國總統大選 3 日登場，為美國第 59 屆總統選舉，由現任總統川普 (Donald Trump)、副總統 Mike Pence 代表共和黨尋求連任，對上民主黨所派出的拜登 (Joe Biden) 及其副手 Kamala Harris。

而本屆美國總統大選因有郵寄選票，導致計票持續進行中，至台北時間 7 日上午，最新計票結果顯示，民主黨拜登拿下 264 張選舉人票對上川普 214 張選舉人票，暫時居於領先優勢。

不過，關鍵搖擺州喬治亞州，因雙方票數接近，已宣布將重新重新計票。

全球最大 IPO 螞蟻科技暫緩上市

上海證券交易所 (上交所)、港交所 3 日同步公告，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定。

上交所公告指出，近日因為螞蟻實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，同時公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致其不符合發行上市條件或者信息披露要求。

台經院景氣預測 全年 GDP 估突破 4%

台灣經濟研究院 3 日公布今年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預估值，為 1.91%，較 7 月預測值再上修 0.08 個百分點，台經院也預測，明年在出口和民間消費回溫下，全年 GDP 有望破 4 達 4.01%，其中，明年第 2 季 GDP 可望上看 6.68%。

台經院預測，今年第 4 季 GDP 為 2.6%，較原先預期下修 0.5 個百分點，但因第 3 季 GDP 達 3.3%，大幅優於原先預期的 2.1%，使全年 GDP 上修；進入 2021 年後，台經院估各季 GDP 分別為 3.72%、6.68%、3.23% 和 2.63%。

熱情湧入匯市 台幣本周一度失守彭淮南防線

台灣央行大戰熱錢匯入，近日台幣持續狂飆，6 日早盤一度飆升近 4 角，最高價來到 28.492 元，升破俗稱「彭淮南防線」的 28.5 元，續探 2011 年 5 月高點 28.475 元，市場人士分析，一旦連這個前高關卡也守不住，恐將繼續測 1997 年 10 月來最高點 28.4 元。

蘋果新機拉貨強 鴻海 10 月營收寫歷史第三高

鴻海 5 日公告 10 月營收，在蘋果新機 iPhone 12 系列上市、Sony PS5 開始拉貨，營收達 6125.54 億元，月增 31.4%、年增 2.8%，寫歷史單月第三高、同期新高；累計前 10 月營收 3.96 兆元，年減 5.6%。

以鴻海四大產品線 10 月表現來看，最佳的是消費性電子產品，再來是雲端網路產品，接著依序是元件及其他產品、電腦終端產品。

台塑、南亞 10 月營收攀逾 14 個月新高 三寶估 Q4 優於 Q3

台塑四寶 6 日公告 10 月營收共 936.07 億元，雖較去年同期衰退 19.6%，但較上月成長 3.3%，為連續 2 月營收走揚，而受惠中國十一長假後補貨需求暢旺，台塑、南亞分別攀 14、16 個月來新高，台化則是近 9 個月高點，三寶單月營收均回升至疫情爆發前水準。

展望第 4 季，在開工率提升，加上石化產品需求增加、價格持穩，台塑、南亞與台化維持上月看法，均看好第 4 季營收將優於第 3 季，台塑化則看好 11 月底 OPEC 可望延長減產時程，油價可望有撐。

環球晶明年出貨可望較今年成長 8、12 吋晶圓價格確定漲價

矽晶圓大廠環球晶表示，目前 12 吋產能持續滿載，8 吋也近滿載，價格也已確定喊漲，受 5G、車用等應用帶動半導體需求，看好明年供需將更趨於健康，矽晶圓出貨將較今年成長，整體 ASP 也會提升。

展望第 4 季，徐秀蘭表示，營收將持續成長，但仍需觀望歐洲部分國家再度封城，是否可能造成運輸成本增加，若匯率持穩第 3 季，本季毛利率可能稍優於上季、或略為相近。

環球晶第 3 季稅後純益達 33.88 億元，季減 0.3%、年增 1.8%，每股純益 7.78 元，累計前 3 季稅後純益 96.66 億元，年減 9.9%，每股純益 22.21 元。

王品啟動調薪 估逾 5000 人受惠

連鎖餐飲集團王品 2 日宣布，將自 2021 年 1 月 1 日起全面調漲薪資，成為率先宣布調薪的餐飲集團。

王品表示，調薪後所有正職同仁最低起薪 3 萬元，較法定基本工資高出 6000 元或 25%，加上每月全勤獎金 2000 元，起薪上看 3.2 萬，估約 1300 名正職同仁受益，而計時同仁時薪調升至最低 170 元起算，較法定時薪高出至少 6.25%，估近 4000 名同仁受惠。

百年老店變天 林文淵出任大同新董座

大同 2 日召開董事會，確定由台苯董事長、東森電視董事長林文淵擔任大同新任董事長，代表市場派正式入主大同董事會，百年老店經營權宣告易主。

而林文淵也對外透露新總經理人選後，本周也表態將延攬前中鋼集團老戰友陳明男出任財務長，至於原有意爭取大同副董事長的王光祥，則有機會擔任大同旗下小金雞尚志資產董座，新人事案預計下周五 (13 日) 向董事會提出。

華新科擬溢價 9.3% 公開收購閎暉 持股比最高提升至 24.9%

被動元件大廠華新科 2 日宣布，為加深合作關係，擬斥 0.9-1.78 億元，自 11 月 4 日至 12 月 3 日，公開收購閎暉 5-9.9% 股權，每股收購價 30 元，若以閎暉今日收盤價 27.45 元計算，溢價幅度約 9.3%，若完成收購，華新科持有閎輝股權最高將提升至 24.9%。