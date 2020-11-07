〈熱門股〉自行車胎需求滿到下半年 建大創29個月收盤新高

輪胎廠建大 (2106-TW) 受惠自行車胎需求暢旺，訂單一路滿到明年下半年，本周股價強漲，拉出 4 根紅日 K，周五 (7 日) 終場收在 34.2 元，創近 29 個月來收盤新高，股價周漲幅 8.74%。

今年以來，疫情帶動自行車需求大增，建大自行車胎被客戶訂單追著跑，訂單一路滿到明年下半年，在需求量大增下，也帶動自行車胎平均售價調漲 3 至 5%。

目前建大自行車胎日產能約 20 萬條，最大產能在深圳，但由於深圳舊廠將進行資產開發，現有產能將移轉至印尼廠區，明年自行車胎產能可望較今年擴增 4 至 5 成，預計明年中旬到位。

建大在第二季原物料成本位處低檔時，已備齊第三季所需的膠料庫存，加上高毛利率的自行車胎比重提升，估下半年毛利率可維持 22% 以上，優於上半年及去年同期。

建大前 9 月營收 220.71 億元，年減 10.57%。建大第二季在原料價格下跌帶動下，加上客戶分散因應得宜，營運逐步回溫，稅後純益 4.6 億元，較上季轉盈，年減 8.5%，每股純益 0.53 元；上半年稅後虧損 6500 萬元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.07 元。

建大日 K 線圖



