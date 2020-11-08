晶技Q4接單爆滿 有助今年營收可望改寫歷史新高

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 第三季營收以 31.4 億元改寫歷史新高，依照晶技目前最新接單狀況，法人估晶技第四季營收將再超過 32 億元創新高，也等於有機會推升晶技 2020 年全年營收攻破 110 億元，改寫 2012 年創下的 109.28 億元年度營收紀錄。

晶技 10 月營收 10.87 億元，為歷史次高，僅次 9 月的 11.77 億元，月減 7.7%，年增 35.03%，累計前 10 月營收為 89.02 億元，年增 30.88%；值得注意的是，晶技營收已在市場的需求及本身在市占率的增加之下，自 8 月起已連續 3 個月站上 10 億元大關。

依晶技目前的訂單及預訂出貨狀況來看，晶技 11 月營收可望持續站穩 10 億元以上，主要原因在於，晶技台灣平鎮廠新增 5 條小型化產線，效益逐步發揮，未來將再擴產，同時，據估計，晶技第四季營收將有機會再超過 32 億元再創高。

晶技董事長林萬興指出，2012 年晶技的 109.28 億元營收新高，因為當年無線通訊由 3G 轉換到 4G，因此看好 4G 轉換到 5G 通訊對頻率元件的需求。同時，晶技已在今年提前訂購 4 條新增生產線，預計 2021 年寧波廠將完成安裝，有助明年產能再提升。

晶技自結 2020 年 9 月稅前盈餘，達 1.83 億元改寫新高，也超越預期，月增 9.4%，年增 90.2%，單月每股稅前盈餘 0.59 元，前 9 月稅前盈餘 11.87 億元，年增 1.32 倍，每股稅前盈餘達 3.83 元。