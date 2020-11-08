英特爾進軍獨顯市場 CPU、GPU三雄競爭加劇

晶片大廠英特爾 (INTC-US) 月初正式推出應用在輕薄筆電的 Intel Iris Xe MAX 獨顯晶片，宣告進軍獨立顯示晶片市場，也為競爭激烈的 GPU(繪圖晶片) 市場再掀波瀾，不過除英特爾外，超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 近年透過併購強化在 CPU、GPU 布局，市場三強競爭局面逐漸加劇。

英特爾在全球 CPU 市場具備優勢地位，在 GPU 領域一直無明顯進展，過去雖然開發過 GPU，但中間沉寂一段時間，直到今年年初美國消費性電子展 (CES) 展示 GPU 應用，正式宣告重啟 GPU 業務的決心，也預期在 AI(人工智慧)、HPC(高效能運算) 應用興起下，有助 GPU 發展。

英特爾強勢回歸布局 GPU 市場後，將讓現有以超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 競爭的局面掀起波瀾，不過，超微、輝達近年同樣透過併購強化在 CPU 市場布局。

英特爾因先進製程卡關，導致近年市場缺貨消息不斷，反觀超微採用台積電 (2330-TW) 最新製程，維持穩定出貨，逐漸在 CPU 市場擴大市場，雖仍不及英特爾領導地位，但超微日前進一步宣布將以 350 億美元收購賽靈思 (Xilinx)，強化資料中心晶片市場布局，確實讓英特爾開始緊張。

根據最新統計數據，超微今年在 CPU 市占已突破 1 成，其中，在高階電競產品中，比重更突破 2 成，反觀英特爾市占則下滑至 7-8 成。

另一方面，強項在 GPU 的輝達，過去只能透過英特爾、超微的 CPU 平台發展 GPU，隨著英特爾、超微持續強化 GPU 布局，日前也大動作宣布砸下 400 億美元併購軟銀 (SBG) 旗下半導體事業安謀 (ARM)，可望擴大在 CPU 產品線的支援，降低被對手牽制的影響。

展望未來，英特爾、超微、輝達均看好在 AI、5G、HPC 時代來臨，可望助推 CPU、GPU 市場需求、發展，透過併購或持續強化自身優勢，維持市占，預期未來三雄在 CPU、GPU 市場競爭將更加劇烈。