〈觀察〉太空成新一代兵家必爭之地 低軌衛星商機明後年進入實質貢獻

無線通訊 (Wireless) 成為後 5G 時代產品常態，因應高速傳輸需求，低軌衛星商機爆發，不只國際大廠積極搶進，預計太空也將成為新時代各國強權展示實力，隨著整體展業加速推進，業界也看好，明後年將邁入實質貢獻期。

目前國際衛星大廠來看，特斯拉 (Telsla) 創辦人馬斯克所成立的 SpaceX，衛星通訊計畫 Starlink 即將商業化，普遍被認為進度最快，至今送上太空的衛星已超過 600 顆，未來目標要達到 1.2 萬顆衛星。

除了 Space X 外，經歷破產危機的 OneWeb，在英國政府與印度電信運營商 Bharti 注資主導後，狀況好轉，英國政府更計畫 2030 年，要在商業航太市場取得 10% 市占率；微軟創辦人比爾蓋茲也投資成立 Kymeta、亞馬遜、波音 等也都搶進低軌衛星市場。

而台灣也相當積極，總統蔡英文就曾提過，在未來近 10 年，全世界預計會發射數萬顆低軌道衛星，太空產業台灣也不會缺席，可以成為衛星零組件、地面接收設備的重要研發製造基地。

行政院明年也將推行 Beyond 5G 低軌通訊衛星計畫，初步規劃投資 27 億元，在 2021-2025 年，由國家太空中心、工研院合作研發衛星設備，並攜手台廠打造地面衛星接收設備，衝刺衛星通訊產業。

法人則認為，依照發展狀況來看，衛星供應鏈將優先受惠升空數量增加，出貨逐步放量，衛星訊號地面接收站相關供應鏈，則預計明年到後年會有實質貢獻。

低軌道衛星通訊是透過低軌衛星覆蓋整個地球，地面則以光纖和微小基地站接受訊號，一般手機就能互相通話，且具有全區覆蓋無死角等特性、應用廣泛，未來更可望成為新世代的行動寬頻骨幹。