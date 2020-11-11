【袁志峰專欄】資金充裕 把握資金輪動節奏

11 月 11 日推介 - 中國海外發展 (688)，上日收市 $20.85



1) 股市前景

今月以來 7 個交易日，恒指升了 6 日，累積升幅 9.1%，昨日大市成交額激增約 40%，但沽空比率偏低屬正面訊號，反映資金輪動現象，由科技股轉至舊經濟板塊。中央政府將加強監管平台經濟領域的壟斷行為是昨日科技股急跌原因之一，加上美國納指有回調壓力，預期舊經濟股將繼續跑贏大市。

今天推介是中國海外發展 (688)，內房板塊上周四錄得明顯升幅，筆者上周五建議買入此股，過去 3 個交易日累漲 4.6%，同期恒指升 2.4%。公司是知名國企，2019 年合約物業銷售額全國排名前十名，財政穩健，符合「三道紅線」新規，今年 9 月底淨負債比率為 40%。今年首 10 個月，合約物業銷售額按年增 6%。現價對應市盈率 4.9 倍，市賬率 0.73 倍，股息率 4.9%，估值仍然偏低，維持買入建議，目標價 23.0 元，止損價 20.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 458 點，已是全日高位，其後輾轉回落，漲幅曾一度收窄至 26 點，收報 26301 點，升 285 點或 1.1%。成交額按日增 39% 至 2338 億元，是 4 個月以來最高，沽空比率為偏低的 11.6%。港股通南向資金轉為淨賣出 12 億元，11 月以來累積淨買入減至 250 億元。

藍籌股 37 升 13 跌。中海油 (883)、九龍倉置業 (1997) 及中石化 (386) 分別升 14%、14% 及 10%，是升幅最大藍籌。滙豐 (5) 升逾 8%，恒生銀行 (11) 及中銀香港 (2388) 升 4%-5%。香港地產股太古公司 (19)、長實集團 (1113) 及領展 (823) 皆漲逾 7%。創科實業 (669) 及舜宇光學 (2382) 分別跌逾 9% 及 7%，是跌幅最大藍籌。藥明生物 (2269) 跌 5%。

恒生科技指數跌 5.2%，成份股 5 升 24 跌 1 持平。大型科技股沽壓沉重，美團 (3690) 及京東 (9618) 分別跌逾 10% 及 8%，其餘 4 隻最大科技股跌 4%-5%。比亞迪電子 (285) 跌逾 9%。軟件股金山軟件 (3888)、金蝶國際 (268) 及微盟集團 (2013) 跌 5%-7%。同程藝龍 (780) 及猫眼娛樂 (1896) 皆升約 5%，是升幅最大成份股。

板塊方面，航空、石油、濠賭、本地銀行及地產股跑贏大市。中國航空 (753) 及國泰航空 (293) 皆升 14%，北京首都機場 (694) 升 17%。5 大濠賭股平均升 7%。黄金及科技股跌幅顯著。招金磺業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 分別跌逾 9% 及 4%。

周二上証指數高開 0.4%，已是全日最高位，其後回軟，午後再受壓，最多曾跌 0.8%，收報 3360.15 點，跌 0.4%。深証成指跌 1.1%，科創 50 指數跌 2.9%。滬深兩市總成交減至約 9800 億元 (人民幣，下同)，較周一少約 1000 億元。滬深股通北向資金轉為淨賣出 41 億元，11 月以來累積淨買入減少至 370 億元。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數漲跌不一。道指收報 29420 點，升 262 點或 0.9%。標指跌 0.1%，納指跌 1.4%。美匯指數升 0.1%，收報 92.81。現貨金價升 0.5%，收報 1874 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南 (徵求意見稿)》，為了預防和制止平台經濟領域的壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營。(信報)

中國銀保監公布，今年第三季末，商業銀行不良貸款餘額 2.84 萬億元人民幣，較第二季末增加 987 億元人民幣；商業銀行不良貸款率 1.96%，按季增加 0.02 個百分點。(信報)

5) 個股訊息

中國人民保險 (1339) 公布，旗下子公司首 10 個月原保險保費收入合共 4850 億元人民幣，按年增長 2.9%。(信報)

華虹半導體 (1347) 公布，截至 9 月底止第三季股東應佔溢利 1769 萬美元，按年跌 61%。期內，銷售收入 2.53 億美元，按年升 6%；毛利率 24.2%。該公司預期，第四季銷售收入 2.69 億美元左右，預期毛利率約 21%-23%。(信報)

申洲國際 (2313) 昨遭大股東及管理層配售共 3750 萬股或 2.5% 申洲股份，配售價每股介乎 133.1 元至 136.3 元，較昨收市價折讓 5% 至 7.25%，料套現 49.9 億至 51.1 億元。(信報)

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