優良駕駛車險保費可減20% 不可不知UBI車險

金管會鼓勵保險公司推出 UBI 車險保單，所謂「UBI 車險」是根據「駕駛行為」來調整車險的保險費率，為了響應政策，國泰產險攜手犯防中心與南山產物共同合作，推動「自用車駕駛行為與動態定價大數據分析」計畫，經金管會同意試辦，並正式開賣由該計畫所延伸的 UBI 車險，此為產險業「業務試辦」首例；只要被評定為優良或傑出駕駛，試辦期間內，車險保費最高可減費達 20%。

傳統車險只是針對性別、年紀、肇事頻率這類傳統印象來做保險分級，如主觀地判斷「年紀越輕的駕駛人開車速度會越快，也越容易違規，而年紀較長的駕駛人，開車速度通常較慢，因為較為謹慎，比較不會有違規的問題」，也因為如此，許多人為了省保費，往往將車輛登記在媽媽或是老婆名下，希望可以取得更低的車輛保險費用，不過這也造成駕駛跟車輛登記者不同，使得這樣的規劃流於形式。

而 UBI 車險因為結合大數據應用，能更精準的掌握駕駛狀況，全名為「Usage Based Insurance」的 UBI 車險，是以駕駛人行為來調整保險費率的車險保單，一般結合大數據分析的 APP 安裝在車上，用來紀錄駕駛行為，藉由此方式，取得車輛行駛里程數、用車時段，甚至像是駕駛是否常常急煞車或是輕踩煞車，透過煞車來令片的厚薄程度，甚至有的還會結合車主的定期保養紀錄等，這些都能掌握駕駛的用車習慣，以更客觀的方式來做車險的計價。

目前台灣有使用 UBI 車險的產險公司，泰安產險及富邦產險都是將 UBI 車險規劃在任意險，也就是第三人責任險；和泰產險與國泰產險，則是將 UBI 車險規劃在車體險，也就是一般常見的汽車甲式、乙式、丙式險等，用來保自己車輛毀損時的修復。而明台產險則是任意險及車體險都適用。

但是，UBI 車險保單從第一張開賣至今近四年，一直雷聲大雨點小，真正投保 UBI 車險的民眾有限，去年又傳出變相成為削價競爭的工具，金管會不得不出手，鼓勵金融業者創新發展，為了響應政策，國泰產險宣布，新的 UBI 車險主要是運用保險科技「InsurTech 趨勢」和「駕駛行為評級模型」技術，所推出的新一代商品，主要特色是依「駕駛行為」調整車險的保險費率。

UBI 車險的數據蒐集與計費方法，和過往車險截然不同，透過「車用 GPS 及 APP」兩項工具結合，以 GPS 紀錄實際駕駛行為數據，並讓駕駛人可透過 APP 檢視自身行駛習慣，民眾投保後，如行駛距離達到最低里程規範，且少有超速、疲勞駕駛、急轉彎等現象，即有可能被評定為優良或傑出駕駛，試辦期間內，最高可減費達 20%。

另外，UBI 車險的退費方式亦十分具有特色，採「年繳季退」的方式，每一季度皆會依據上季的駕駛紀錄評級，給予優良駕駛與傑出駕駛減免退費，盼透過每一季度的回饋機制，鼓勵消費者持續調整駕駛行為，達到提高駕駛安全意識和安全駕駛行為的效果。