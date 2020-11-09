弱美元、強台幣格局延續 布局美元保單正逢時

美國總統大選底定，拜登自行宣布當選，各金融研調機構多認為，「弱美元」趨勢持續，新台幣也維持強勢，讓較多民眾願意在此時機點兌換美元，將其納入自身資產配置。中國人壽建議，可善用美元利率變動型保單，不僅擁有壽險保障功能，還有機會享有增值回饋分享金，加速資產累積效果。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會上發表專題演說，將會容許通膨率暫時超標，不會輕易就升息，也帶動美元持續走弱、新台幣走強；而拜登勝選，有助於降低全球政治與經濟的不確定性，美元避險需求可能減弱；配合美國聯準會維持超寬鬆貨幣政策的背景環境下，美元可能會相對於其他貨幣重新走貶，「弱美元」的格局預期將會延續。

根據金管會統計，美元保單近期開始大受民眾青睞，1~7 月銷售金額折合新台幣已達約 3008 億元，且帶動 7 月單月外幣保單新契約保費達新台幣 657 億元，占當月新契約保費的 61.8%，創史上新高比率。

弱美元、強台幣格局持續之下，中國人壽指出，有意想要投保美元商品的民眾，可以從美元利率變動型保險商品著手，最大特色就是能兼顧保障與累積資產，以「中國人壽美利豐美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，民眾投保時可依自身狀況，選擇 4 年期、6 年期、10 年期、20 年期，且在符合相關條件下，保險費費率折減最高可達 3.5%，更具有「分期繳費終身享有保障」、「美元收付資產配置多元」、「二至六級失能豁免保險費，保障不間斷」三大特色，以及有機會領取增值回饋分享金 (非保證給付項目)。

舉例來說，40 歲的男性為自己投保美元利率變動型保單，選擇 10 年期繳費，保額 19160 美元，假設投保後未來各保單年度宣告利率 2.90%，原始年繳保費 6154 美元，若符合相關費率折減後，實繳年繳保費 6000 美元，其增值回饋分享金選擇以購買繳清保額，則在契約有效期間內，除可享身故保障外，繳費期滿後，保單的年度末現金價值已可達 65818 美元，且隨著年紀越長，未來仍會持續增加，讓資產累積越來越豐厚。