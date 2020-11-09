【袁志峰專欄】恒指將整固 資金追落後

11 月 9 日推介 - 中遠海發 (2866)，上日收市 $1.04

1) 股市前景

市場預期拜登當選美國總統後，美國與其他國家包括中國的外交和貿易關係可改善，刺激全球股市上周急升。由於川普無意承認敗選，更可能發動選舉訴訟，預料將無心處理政務。現時美國疫情惡化，兩黨不和使財政紓困方案遲遲未能落實，這無疑加大經濟再次衰退的風險，所以美股近日升勢將不易持續，假若向下調整將間接影響港股表現。

筆者維持看好港股後市的判斷，但今周大市可能會進入整固階段。科技股是此輪升市的領頭羊，恒生科技指數上周四更創歷史新高，但港股通南向資金上周五已轉為淨賣出，而阿里 (9988) 股價因螞蟻集團暫緩上市而受壓，估計短期再展升浪機會不大，因比筆者認為前期升幅巨大的板塊或有獲利回吐壓力，短線資金將追逐落後板塊包括中資金融、內房及電訊股。恒指成份股可關注工商銀行 (1398)、中國銀行(3988)、中國人壽(2628)、中國海外發展(688) 和中國移動(941)。

今天推介是中遠海發 (2866)，該集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，筆者於 8 月中當股價為 0.82 元時曾建議買入，認為出售中集集團(2039) 股權可改善財務能力，利好股價。今年前 9 個月，公司收入及盈利分別同比增長 25% 及 30%，每股盈利 0.123 人民幣或 0.14 港元。現價對應市盈率 6.0 倍，市賬率 0.41 倍，股息率 5.0 厘，估值便宜。股價上周五升逾 9%，成交激增，技術走勢向好，假若中美貿易摩擦緩和，盈利前景可改善。建議買入，目標價 1.25 元，止損價 0.95 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 55 點，早段最多升 104 點，其後輾轉回落，曾一度跌 155 點，收報 25712 點，升 17 點或 0.1%。成交額按日減 7% 至 1645 億元。港股通南向資金轉為淨賣出，是 9 月 24 日以來首次，淨賣出金額約 3 億元，11 月以來累積淨買入減少至 235 億元。全周計，恒生指數升 6.7%。

藍籌股 32 升 16 跌 2 持平。小米 (1810) 漲逾 3%，是升幅最大藍籌。其次是萬洲國際 (288) 及領展 (823) 皆漲逾 2%。季度盈利優於預期的阿里 (9988) 跌逾 4%，是跌幅最大藍籌。其次是長和 (1) 及吉利汽車 (175) 皆跌逾 3%。全周計，吉利汽車 (175) 升 31%，阿里 (9988) 跌 4%，是唯一下跌的藍籌股。

恒生科技指數跌 0.4%，成份股 13 升 15 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 及京東 (9618) 俱創新高後倒跌。華虹半導體 (1347) 漲逾 9%，是表現最好成份股。新東方在線 (1797)、ASM 太平洋(522) 及丘鈦科技 (1478) 升逾 2%。閱文集團 (772) 及心動公司 (2400) 是表現最差成份股，分別跌逾 6% 及 4%。平安好醫生 (1833) 跌逾 4%。全周計，恒生科技指數升 8.2%。

板塊方面，物管股下跌。碧桂園服務 (6098)、永升生活(1995) 及中海物業 (2669) 跌 3%-4%。黄金、新能源、航運及體育用品股跑贏大市。紫金礦業 (2899)、招金礦業(1818) 及山東黄金 (1787) 升 7%-9%。信義光能 (968)、保利協鑫能源(3800) 及龍源電力 (916) 升 3%-5%。中遠海發 (2866) 升 9%，東方海外 (316)、太平洋航運(2343) 及中遠海能 (1138) 升 3%-5%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 漲逾 4%。

周五上証指數高開 0.2%，已是全日最高位，其後輾轉回落，尾市反彈，收報 3312.16 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 2.3%。滬深兩市總成交增至約 8800 億元 (人民幣，下同)。滬深股通北向資金淨買入 40 億元，連續 5 天淨買入，11 月以來累積淨買入 214 億元。全周計，上証指數升 2.7%。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數漲跌不一。道指收報 28323 點，跌 66 點或 0.2%。標指及納指持平。美匯指數跌 0.3%，收報 92.27。現貨金價升 0.1%，收報 1952 美元。全周計，道指升 6.9%，標指升 7.3%，納指升 9.0%。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國海關總署公布，以美元計價，10 月出口按年增長 11.4%，遠高於預期的 9.3%。10 月進口按年增長 4.7%，遠低於預期的 9.5%。10 月貿易順差為 584.4 億美元，按年增 38.1%，市場預期 460 億美元。(信報)

美國勞工部公布，10 月非農業職位增加 63.8 萬個，市場預期增加 60 萬個；失業率為 6.9%，預期為 7.7%。(信報)

5) 個股訊息

長城汽車 (2333) 公布，擬發行 A 股可轉換公司債券，募集不超過 80 億元人民幣，惟仍須待股東特別大會及中證監批准。(信報)

中國恒大 (3333) 及深深房宣布，中國恒大決議終止與深深房的重組計劃。(信報)

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