【袁志峰專欄】價值股將跑贏科技股

11 月 10 日推介 - 招商局港口 (144)，上日收市 $9.62

1) 股市前景

美國藥廠輝瑞公布疫苗有效性達 90%，消息刺激隔晚歐美股市大漲。美股三大指數盤中皆創新高，但納指收市倒跌 1.5%，從高位計算跌幅達 3.3%。昨日巨量北向資金流入 A 股，在香港上市的航運及港口股急升，反映投資者相信拜登當選美國總統可令中美貿易摩擦緩和，加上疫苗好消息，預期舊經濟及貿易相關板塊將跑贏大市，而宅經濟及科技股則跑輸。

今天推介是招商局港口 (144)，該公司為國營企業，主要從事港口開發和營運，投資遍及 25 個國家地區的 41 個港口。今年上半年，公司完成集裝箱吞吐量 5487 萬 TEU，同比增長 0.6%，三季度同比增長加速至 13.3%，首 9 個月同比增長為 5.0%。今年上半年，經常性盈利按年跌 31% 至 14.1 億元或每股盈利 0.45 元，估計下半年盈利環比有所改善，假設全年經常性盈利為每股 0.9 元，預測市盈率約 10.7 倍，現價市賬率為 0.42 倍。中美貿易摩擦可能緩和以及輝瑞疫苗有效性達 90%，明顯對港口股有利。筆者 10 月 7 日股價於 8.33 元曾建議買入，雖然股價已累漲 15%，但估值仍然偏低，維持買入建議，目標價以 0.5 倍市賬率計算上調至 11.5 元，止損價 9.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 445 點，全日窄幅震盪，最多升 459 點，收報 26016 點，升 303 點或 1.2%。成交額按日增 2% 至 1685 億元。港股通南向資金轉為淨買入 27 億元，11 月以來累積淨買入增加至 262 億元。

藍籌股 35 升 13 跌 2 持平。手機零件及濠賭股包括舜宇光學 (2382)、銀河娛樂(27)、瑞聲科技(2018) 及金沙中國 (1928) 分別漲逾 8%、5%、4% 及 3%，是升幅最大藍籌。中國人壽 (2628) 及中國平安 (2318) 皆漲逾 2%。長和 (1) 及創科實業 (2018) 皆跌 2%，是跌幅最大藍籌。

恒生科技指數升 3.0%，創收市新高，成份股 23 升 6 跌 1 持平。大型科技股全線上升，阿里 (9988)、美團(3690) 及網易 (9999) 皆漲逾 2%。舜宇光學 (2383) 及比亞迪電子 (285) 是升幅最大成份股，後者升 7%。其次是中興通訊 (763)、阿里健康(241) 及丘钛科技 (1478) 皆漲逾 5%。恒騰 (136) 瀉逾 4%，是跌幅最大成份股。

板塊方面，航運、港口、新能源、中資券商、電訊設備、手機零件、軟件及濠賭股跑赢大市。中遠海發 (2866)、東方海外(316) 及厦門港務 (3378) 升逾 20%。中遠海運 (1199)、中遠海控(1919)、太平洋航運(2343) 及天津港發展 (3382) 升 9%-14%。微盟 (2013) 及金蝶國際 (268) 漲逾 5%。龍源電力 (916)、金風科技(2208)、福萊特玻璃(6865)、保利協鑫能源(3800) 及協鑫新能源 (451) 升 5%-8%。

周一上証指數高開 0.5%，已是全日最低位，其後升幅擴大，最多升 2.1%，收報 3373.73 點，升 1.9%。深証成指升 2.2%，科創 50 指數升 3.0%。滬深兩市總成交增至約 10800 億元 (人民幣，下同)，較上周五多約 2000 億元。滬深股通北向資金淨買入 197 億元，是 2019 年 11 月 26 日以來最高，連續 6 天淨買入，11 月以來累積淨買入 411 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數盤中皆創新高，收市漲跌不一。道指收報 29157 點，升 834 點或 3.0%。標指升 1.2%，納指跌 1.5%。美滙指數升 0.6%，收報 92.83。現貨金價跌 4.5%，收報 1864 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

為報復美國對波音公司的違規援助，歐盟貿易部長批准對價值 40 億美元的美國商品加徵關稅，力圖令美國放棄因空中巴士 (Airbus) 接受違規援助而對歐盟商品加徵的關稅。(信報)

5) 個股訊息

舜宇光學 (2382) 公布，10 月手機鏡頭出貨量 1.59 億件，按年增加 9.3%，按月跌 4.9%。手機攝像模組出貨量 5750.5 萬件，按年上升 7.6%，按月則跌 2.5%。(信報)

太古地產 (1972) 公布，以對價總額 98.45 億元，向基滙資本出售持有太古城中心第一座物業的公司全部權益。對價將部分以現金支付，部分以對價股份支付。(信報)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/