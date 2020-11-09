瑞儀10月營收續站穩50億元 Q4筆電、平板動能續強

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (9) 日公布 10 月營收，受惠筆電、平板產品需求，單月營收連五個月站穩 50 億元大關，達 50.81 億元，月減 6.55%、年增 4.14%，展望未來，瑞儀筆電、平板等 IT 產品訂單能見度已可看到年底，估第 4 季出貨將維持高檔。

法人指出，瑞儀受惠蘋果平板改款新機上市，動能增溫，但 10 月 IT 產品因新款筆電尚未推出，整體出貨小幅回落，但預期新機上市，加上車載、高階顯示器、工控、醫療等產品逐步貢獻營運後，第 4 季營運可望維持第 3 季高檔。

瑞儀累計今年前 10 月合併營收達 446.65 億元，年減 6.5%，年減幅度逐步收斂。

出貨方面，瑞儀 10 月行動裝置出貨 676.9 萬件、月增 3.37%，IT 產品為 464.7 萬件，月減 3.54%，TV 約有 1 萬台，其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量為 23.1 萬件，月增 26.92%，總計背光板出貨量達 1165.7 萬件，月增 0.9%。

瑞儀日前也公告第 3 季財報，受匯損影響，單季稅後純益 15.15 億元，季減 12.97%、年減 30.63%，每股純益 3.26 元，累計前 3 季稅後純益 39.71 億元，年減 22.2%，每股賺 8.54 元。