比亞迪擴業務 計劃買下韓國巴士製造廠

周一 (9 日) 《彭博社》引述《首爾經濟日報》消息指稱，比亞迪正考慮在韓國買下一間巴士製造廠。

消息人士指出比亞迪最近對大宇巴士在蔚山的商用車工廠進行盡職調查 (due-diligence)。報導指稱，由於產能利用率低，韓國這家年產 7000 輛巴士的工廠已於今年 6 月份關閉。

比亞迪目前透過當地進口商在韓國銷售電動巴士、卡車和乘用車。

DAEWOO 大宇商用車公司是以生產大型巴士整車與底盤為主的製造商，總部位於韓國富川，成立於 2002 年。主要以大型運輸業為主要服務對象。

比亞迪今年以來股價漲勢凌厲，在 A 股成為第一家市值突破人民幣 5000 億元的汽車廠。

資料來源: 新浪財經, 比亞迪 A 股日線走勢

比亞迪的好「股」情主要反映於近期公佈的 10 月份銷售數據。旗下全車系 10 月銷售 46,560 輛，年增 14.7%，月增 13.8%。其中，10 月售出新能源車型達 22,045 台，年增 83.1%，月增 18.5%。

具體來看，比亞迪漢車型創下了銷售新高，10 月銷售量月增 34.4%，共售出 7545 輛，之前該車型在九月份銷售 5612 輛。

另一方面，比亞迪今年前三季營收達人民幣 1050 億元，年增 11.94%；純益人民幣 34.14 億元，年增 116.83%。其中，第三季比亞迪純益年增率就高達 13 倍，達人民幣 17.51 億元。

瑞信在最新研究報告中給予比亞迪優於大盤的評等，目標價為人民幣 185 元。該券商預計比亞迪的銷售增長將進一步上升。

