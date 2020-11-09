拜登勝出 中資券商看A股多勝於空

美股期貨盤在週一 (9 日) 亞洲時段開盤時，開高走高，截至上午 8 時，美股三大指數均上漲逾 1%，主要在於拜登當選美國總統，選戰的不確定性消失，再加上分裂的國會，將限制拜登主張的加稅政策等因素。

而拜登入主白宮後，中國不少券商發表對於後勢 A 股的影響，天風證券認為拜登當選後，民主黨主導的大規模財政刺激計畫推出機會濃，這也符合目前市場預期甚至可能超出預期，對 A 股整體的風險偏好可能將有所提振。

天風證券指出在拜登上任後，美國政府將重新進入到加稅週期，即便藍色浪潮無法出現，但美國稅率提升仍是有可能性，只是幅度多寡問題。在加稅傾向下恐會造成對現今泡沫資產形成壓力，特別是針對外資偏好度較高的核心資產而言。

另一方面，美國經濟若能優於聯準會預期提前走出新冠疫情衝擊，聯準會也是有提早結束降息週期的可能性，兩大力量結合之下，A 股面臨一定的修正壓力必定不低。但以目前來看提早升息的機會極低。

天風證券指出，以受惠拜登當選的產業來看，新能源產業鏈、偏消費類的出口產業，以及生技產業等將取得更舒適的發展環境。

拜登政策主張綠能，因此新能源產業鏈中，太陽能、風電、新能源車可望率先受益。而中美貿易戰有機會趨緩，這將推動在貿易摩擦衝擊下受損的產業景氣回升，其中消費屬性強的出口產業是最大受惠對象。

(圖片: AFP)

西部證券則另外指出拜登明確反對關稅戰，這有可望降低或取消中美現行貿易關稅。中美貿易的緊張局勢可能會大幅緩和，這對於 A 股和人民幣匯率是有利的。

除了上述偏向利多消息外，山西證券提醒中美科技競爭將會長期存在，因此自主創新和國產替代將是中國在科技領域的主要基調。不過中國政府政策會持續朝半導體傾斜，包括積體電路、國產軟體、5G 及雲端運算都是可受惠的產業。

