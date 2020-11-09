〈房產〉淡海輕軌站區房價 淡海新市鎮三年來上漲近17%最猛

新北市淡海輕軌第一期的藍海線三站即將於 11 月 15 日通車，隨著「台北海洋大學」、「沙崙」及「漁人碼頭」正式營運，淡海輕軌第一期全數開通。房仲業者統計，淡海輕軌第一期各站住宅單價，和啟用前的漲跌變化，三年來沿線各站房價，有 10 站區上漲，其中「淡海新市鎮」漲勢最猛，三年來上漲 16.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「淡海新市鎮」位處綠山線末端，過去曾因欠缺生活機能及通勤時間長，加上推案量大，餘屋多，價量難有起色。不過淡海輕軌 2018 年通車後，大幅解決淡海新市鎮的通勤困擾，目前輕軌平均單日旅運人次達９千，且影城、商場相繼到位，為房市注入向上動能，並促使鄰近的高價社區買氣提升，均價也從一字頭翻身，站穩 2 字頭。

而三年來漲幅居次的「漁人碼頭」，則擁有多樣交通題材加持，除了即將開通的輕軌藍海線之外，未來還是八里輕軌的端點與淡江大橋淡水端的起點，形同淡水交通的北方門戶；加上景氣回溫後，該站附近身價不斐的水岸景觀社區「一森原」銷路轉佳，高樓層交易單價甚至達 40-45 萬元，一舉抬升了當地的房價水位。

輕軌起點的「紅樹林」，房價也增加了 11.3%。房仲業者指出，「紅樹林」為淡海輕軌與捷運淡水線的交會站，交通優勢鮮明，且該站周邊發展成熟，生活機能豐富；此外，在游資豐沛的大環境驅使下，許多富人選擇將資金投入豪宅市場，因此紅樹林的知名河景豪宅，近來也出現不少成交案例，拉高了當地的平均成交行情。

台灣房屋居家宜淡海新市鎮特許加盟店店東陳姿翎指出，淡海新市鎮的 1、2 字頭房價，對首購族民眾來說魅力十足，尤其輕軌通車後消除民眾對新市鎮的交通疑慮，更強化了入住的意願，目前淡海 600-800 萬可擁兩房或小三房，且因淡水的河岸風光，也有不少主打水景的高級度假宅選擇，使得近年淡海湧入為數眾多的移居人口。