〈房產〉捷運站區大樓朝商場加辦公室規劃趨勢成形 租金上漲中

軌道經濟是房地產的趨勢，隨著頂級辦公需求強勁，捷運商用大樓因交通機能完善、大樓新穎等特性，吸引企業搶著進駐設立據點，連帶帶動周邊商業活動群聚效益，也改變以往住宅居多的規劃，改向商場加辦公的複合建案開發，租金更是逐年增長。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產公司總經理柯宏安表示，隨著捷運路網越來越密集，台北市整體辦公商圈及零售市場都產生變化。觀察台北市捷運商用大樓中，如國泰置地廣場、潤泰松山車站大樓、聯邦佳佳大樓等，整體空間配比是以辦公為主，輔以零售商場的複合式商辦大樓，因交通樞紐便利性、加上大樓新穎，對企業進駐有很高吸引力，租金行情有明顯超過 10% 的漲幅。

其中，位於市政府捷運站的「國泰置地廣場」來說，從實價登錄揭露 2015 年最高租金每坪 3590 元，到 2019 年最高租金來到每坪 4569 元，四年期間漲幅約近 30%，進駐公司以外商、大型企業居多。

未來台北市陸續會有此類以商業使用為主的複合式大樓，例如台北車站 C1D1、捷運士林站、劍潭站等，以開發量體最大的 C1D1 來說，將規劃商場 + 旅館 + 頂級辦公的複合式雙塔，釋出辦公面積高達 5.6 萬坪，可望挑戰目前頂級大樓租金。

柯宏安表示，這種以大眾運輸樞紐、車站為核心，結合商場、辦公、飯店等產品業種規劃，進而成商業活動集中區域的 TOD 發展概念，已成為趨勢。

當捷運商用大樓朝向複合式辦公大樓開發，在低樓層設置商場，滿足樓上辦公大樓企業戶的商業機能、甚至休閒娛樂等消費需求，同時也服務捷運往來人潮需求，為商場快速帶來營業額，互補效益能創造雙贏，不只能受企業青睞進駐，也可帶動各商圈商業機能更加聚集。