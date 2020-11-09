健鼎前三季EPS 8.17元 全年可望再賺逾一個股本

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布財報，第三季純益 20.01 億元，每股純益 3.81 元，獲利優於預期，前三季稅後純益 42.93 億元，每股純益達 8.17 元，健鼎第四季 HDI 板訂單仍維持強勢，有助全年再賺回超過一個股本。

健鼎今日公布財報，第三季營收 157.11 億元，創新高，毛利率為 22.44%，季增 3.04 個百分點，年減 1.48 個百分點，稅後純益為 20.01 億元，與去年同期微幅下滑，每股稅後純益為 3.81 元。

健鼎前三季營收 404.39 億元，毛利率為 19.55%，年減 0.95 個百分點，稅後純益 42.93 億元，年減 18 %，每股純益 8.17 元。

健鼎第三季 HDI 製程出貨量占三成，第四季訂單預估仍將維持接單三成水準，有利單季獲利維持高檔，法人估健鼎第四季每股純益將超過 3 元，有助全年再賺回超過一個股本。

健鼎今日也公布 10 月營收 49.08 億元，月減 11.02%，年增 2.33%，累計 2020 年前 10 月營收為 453.47 億元，年增 0.22%。