【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上週美國股市強勁收高，雖然總統大選結果尚未出爐，但國會兩院仍分別由兩黨控制的可能性令投資者樂觀地認為，重大政策調整將難以實現。本次選舉民主黨人控制美國參議院的希望變得渺茫，兩大政黨將持續分別掌控參眾兩院的國會，意味著加強反壟斷審查、徵收資本利得稅以及恢復平價醫療法案部分內容的可能性更小，而推動大規模基建刺激方案也將出現變數。在此預期下，成長類的資訊科技與通訊服務股再度飆漲，因投資者預計成長型股將如同前幾月般，股價表現將優於價值型股。此外，醫療保健指數出現約七個月來最大單日百分比漲幅；相反地，銀行和工業等週期性股變數較大。

美國時間周末時，總統選舉的結果大致塵埃落定，拜登宣布當選總統，川普仍未承認落選且將持續上訴，部分市場風險仍存在。不過，美國兩黨皆維持控制單一國會，將大幅拉高法案的通過難度，在此預期之下，受益的企業將有較大的表現空間。同時，市場再度依賴 FED 將釋放大量資金於金融市場中，以彌補財政政策的空缺。在疫情發展上，歐美地區的情況依舊嚴峻，疫苗能否即時出現，將是未來幾周市場關注的焦點。整體而言，短期市場變數隨著美國總統大選落幕而降低，股市投資人將更關注未來的基本面與疫情發展的方向，股市走勢將轉趨穩定。

【債市】

街口投信指出拜登可能當選以及分裂的國會，使上周新興市場主權債大幅走高，由於預期推出大規模財政刺激方案機率降低，帶動美債殖利率走低，配合走勢偏弱的美元，將有利於新興市場匯率止穩以及債務負擔降低。根據 EPFR 統計，截至 11 月 4 日當週，新興市場債券基金淨流入 $1.2bn，已連續 18 周呈現淨流入，亞洲國家由於疫情控制得當、經濟復甦力道強勁，近幾個月資金流持續偏重流向亞洲。

儘管對選後情勢偏樂觀，但新興市場部分國家風險仍高，土耳其央行行長於上週遭土耳其總統厄多安撤換，因其未能抑制土耳其里拉貶勢，該國財政部長隨後亦於周末宣布請辭，觀察土耳其後續貨幣政策是否有重大變改變，且若拜登當選，一般預期土耳其遭制裁風險將增加，此外，非洲國家尚比亞若未能與債權人達成債務協商協議，將於本周五成為疫情爆發以來非洲首個債務違約之國家。本週四墨西哥與祕魯將召開利率會議，預期皆將維持利率不變，IMF 代表亦將抵達阿根廷發起新一輪援助方案協商。

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