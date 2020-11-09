【街口投信】台灣綠電大躍進 發展不留餘地

美國總統選舉干擾因素逐漸降低，即使仍有小部份爭議待解決，但大方向不致逆轉，股市有望利空出盡，在拜登入主白宮的基礎情境下，雖國會分屬兩黨導致難有大規模刺激措施，但加稅動作與健保改革等不利於市場的政策，也因受到共和黨在參議院的牽制難以在國會通過。事實上，過去經驗顯示，若白宮與兩個國會完全由同一黨掌握，股市表現通常不如有制衡力量時的情境來得佳。美元續貶、中國景氣復甦明確，研判美股為首等國際股市表現將轉強。

街口投信表示看好先前漲勢受壓抑的台灣科技類股、權值股、產業龍頭，而低基期的汽車行業、景氣循環股、原物料族群皆有上漲的空間；街口投信指出其中『綠電』相關族群則受益於轉機、低基期、題材利多，國際供應鏈綠電需求持續增長，欲成為國際大廠供應商就要使用綠電，去年 5 月公布施行之「再生能源發展條例」修正案明定 2025 年綠能發電設備總目標達 2700 萬瓩以上、用電大戶使用綠電要求近在眼前，替代能源上下游動起來。因此選後將視各族群股價位階調高股比，把握股票評價回歸基本面的補漲行情。

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