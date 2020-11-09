10月營收 聯電月增5%寫單月次高 世界先進持平上月

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 今(9) 日同步公告 10 月營收，聯電 10 月營收 152.83 億元，月增 5.15%，年增 4.77%，寫單月歷史次高成績；世界先進前 10 月營收 28.48 億元，月減 0.07%，年增 15.95%。

聯電前 10 月營收 1468.07 億元，年增 21.39%。聯電預估，第四季晶圓出貨量季增 1-2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 1%，產能利用率 94-96%，優於第三季的 90%，由於新台幣表現強勢，估第四季毛利率將受些微影響。

聯電表示，第四季居家上班與在家學習趨勢，持續帶動消費性與電腦相關應用需求，也看到在特殊應用電子產品中矽含量提升，特別是新布建的 5G 手機、IoT 裝置、及其他消費應用產品，都將推升半導體需求。

世界先進前 10 月營收 272.62 億元，年增 16.46%。由於客戶對晶圓代工需求持續成長，世界先進預估，在新台幣兌 1 美元平均匯率 28.6 元假設下，第四季營收將介於新台幣 84-88 億元間，相當於季增 0.6-5.5%，毛利率 35-37%，營益率 23-25%，雙率均較上季成長。

世界先進指出，就目前訂單能見度來看，明年上半年產能利用率將維持高檔。在各平台表現方面，明年上半年各產品需求都會相當強勁，包括大 / 小尺寸驅動 IC 與電源管理 IC 等，而車用需求歷經今年庫存去化，已看到觸底跡象，明年第一季可望逐漸復甦。

對於 8 吋晶圓代工漲價情況，聯電與世界先進均表示，在居家辦公、5G 等應用推升下，產能供不應求，也與客戶達成共識，明年價格將調漲。