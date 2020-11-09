疫情發展不確定性高 雲品估尾牙市場恐衰退3成

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 總經理丁原偉今 (9) 日指出，原有的金控客戶陸續取尾牙消，由此預料今年整體尾牙市場需求恐下滑 25-30%，更直言，疫情恐有升溫之虞，「3 個月後是什麼樣子都看不清楚」，所幸，雲品目前仍已拿下近 4000 桌的尾牙外燴，優於整體市場。

丁原偉說明，尾牙商機恐不如預期，不過雲品接單仍優勢整體市況。

另一方面，丁原偉強調，今年由於擁有高住房率的雲品日月潭溫泉酒店，還算是幸運，日月潭雲品自暑期以來受惠於國旅熱絡，住房率持續維持 90% 以上，至今表現也在高檔，只要日月潭雲品住房率高，就能拉高獲利率，加上君品旗下君品 collection 沒有租金、折舊攤提和人事成本，減緩君品虧損壓力，有助整體獲利。

丁原偉進一步指出，儘管台北君品酒店住房持續因國際旅客略減受衝擊，但台北同業大致如此，平日住房率僅 20-40%，不排除 11 月國旅略退燒恐怕會再砍半，但君品在有效拉抬國旅客下，周末住房率可達 80-100%，平均房價也有效維持在約 3800 元左右，並未跟進流血價格戰。

丁原偉透露，尚有 2-3 家婚宴會館洽談合作中，集中於中部以北，不過，他直言，「現在的婚禮新接單不是在看明年一年了，而是看明年 10 月過後甚至是 2021 年」，必須努力找出新商模來因應疫情不確定性。

此外，為搶攻高端餐飲市場，君品酒店打造高檔義式餐廳「雅意」(Artborsia)，僅設約 30 個座位數，平均客單價自 3000 元起跳，營運 1 個月以來平均客單價達 5000 元，超越頤宮，有意再拚摘星。