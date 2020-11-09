【永豐期貨】台股帶量大漲 再寫歷史新紀錄

期貨走勢

台指期週一上漲 189 點至 13126 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 1.47 點，電子期轉為正價差 0.15 點，金融期逆價差擴至 - 1.03 點。現貨部分，三大法人買超 253.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1189 口至 15056 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 3557 口至 37322 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3199 口，使留倉部位轉為淨多單 1200 口。

上週五公布美國 10 月非農就業人數增加 63.8 萬人，是今年 5 月以來新增就業最少的月份，失業率則下降到 6.9%，低於 9 月的 7.9% 及預期的 7.6%，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.24%，標普 500 下跌 0.03%，那斯達克上漲 0.04%，費半指數上漲 1.61%。台股今天開高走高，早盤攻破萬三關卡，最高一度來到 13149.9 點，再寫歷史新高，加權指數終場大漲 153.94 點，收 13127.47 點，成交量放大至 2000 億元以上，電子、貨櫃海運、太陽能等族群皆強勢，台幣持續升值，資金也有利傳產族群，近期美國選舉結果大致確定，不確定因素消失，外資也積極買超，大盤突破萬三關卡壓力區，但投資人逢高仍應保持警覺，可留意近期季報因匯損對公司產生的衝擊，是否短線漲多後出現回檔，是近期需觀察重點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13400 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 升至 1.26。VIX 指數下跌 1.18 至 20.58。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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