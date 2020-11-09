南電Q3每股賺1.62元創九年高 前三季純益較去年跳增82倍

南電 (8046-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，稅後純益 10.43 億元，季增 25.21%，年增 195%，每股稅後純益 1.62 元，前三季稅後純益 23.43 億元，年增 8265%，每股稅後純益 3.63 元；受惠 ABF 載板需求強勁，南電第三季每股純益創下九年新高，且因營收規模擴大、生產效率提升，前三季純益較去年大增 82 倍。

南電第三季營收 105.06 億元，季增 15.4%，年增 24.63%，毛利率 16.15%，季增 0.96 個百分點，年增 8.9 個百分點，營益率 12.17%，季增 1.29 個百分點，年增 9.79 個百分點，稅後純益 10.43 億元，季增 25.21%，年增 195%，每股稅後純益 1.62 元。

南電前三季營收 275.27 億元，年增 23.33%，毛利率 14.4%，年增 10.67 個百分點，營益率 9.67%，較去年同期轉正，稅後純益 23.43 億元，年增 8265%，每股稅後純益 3.63 元。

展望後市，南電看好，由於 ABF 載板仍供不應求，目標今年至明年相關業績逐季增加，挑戰連八季上揚，5 奈米晶片載板也已開始打樣，預計年底、明年初開始出貨，將挹注營運淡季不淡。

不過，外資近期指出，由於中國基地台大客戶需求自第三季驟降，導致 ABF 載板的溢價幅度收斂，將影響欣興、南電第三季獲利表現，後續幾季獲利增幅也恐低於市場預期。