南寶搶食建材需求商機 與多家營造與建設公司攜手戰略合作

近期隨著資金潮推動，除新台幣大幅升值外，大量熱錢流入房市與公共建設，這波熱潮也推升建材需求成長；老牌樹脂大廠南寶 (4766-TW) 建材化學部今年整合自家導入特用建材的建材系統，與多家營造與建設公司達成戰略合作意向。

南寶塗料業務部主管沈于貿表示，近期由於大型規劃案急迫性，許多規劃設計案來得又快又急，希望找到更多能提供一次材料設計到位的材料供應商，而南寶建材部承襲一甲子的研發能量與多元產品廣度，在這波強力需求下，更能讓客戶感受到不同於過去的服務體驗。

工程顧問部經理蔡豐任則說，透過旗下艾富克 (AFTEK) 十年來導入歐美新式防水、樓板隔音與結構補強的特用建材，對國內各大公共工程與綠建築要求，能與國際要求接軌，進一步提升質優長效的安全防護，特別在近日廠辦興建熱潮下，能真正達成客製化需求與滿足工期要求。

南寶建材化學部也積極與各專技學校提出合作案，希望將技術開發的資源分享給更多學子，也透過更緊密的產學合作方式，培育更多業界專才。



南寳建材化學部近期參加為期 2 天的第二屆台北危老都更博覽會，也認知到為提高居住品質，政商學三界合作的必要性，及提升社會及設計界對於建材的連結與認識的重要，可望進一步帶動優質建材的推廣。

