央行激戰外資 台幣升5.1分收28.825元 續創9年3個月新高

美國大選局勢底定，市場不確定因素消除，台股今 (9) 日成功站上萬三，改寫歷史新高，新台幣兌美元匯價一度勁揚 3.79 角，升破 28.5 元關卡，但央行佈下重兵防守，與大舉匯入的外資僵持不下，尾盤央行進一步調節後，終場台幣升值幅度收斂至 5.1 分，收在 28.825 元，續寫 9 年 3 個多月來的新高。

亞股今天展開慶祝行情，台股盤中衝上歷史新高 13149 點，終場上漲 153 點收在 13127 點，雙雙改寫新高紀錄，外資也擴大匯入力道，買超台股 212 億元，加上出口商進場拋匯，因而推升台幣走勢，早盤一度強升 3.79 角，最高來到 28.497 元兌 1 美元。

不過，匯銀人士指出，央行似乎在盤中加大穩匯力道，全力阻擋熱錢，新台幣兌美元匯價一路都在 28.5 元的價位拉鋸，走勢變化不大，在終場前半小時，央行按慣例出手調節，沒收大部分的升幅，終場以 28.825 元作收，升 5.1 分。

拜登贏得美國總統大選，資本市場信心回穩，台北外匯市場成交值放大至 14.1 億美元，加上元太外匯市場總成交值共計 16.3 億美元。

觀察主要貨幣走勢，亞幣兌美元今日普遍走升，其中以韓元升 0.69% 最為強勢，離岸人民幣同步勁揚 0.45%，星元及泰銖分別升值 0.43%、0.33%，日圓兌美元則貶值 0.35%，港幣變動不大，歐元與英鎊互有升貶。

台幣近期升破市場解讀的彭淮南防線 28.5 元後，央行外匯局喊話，外資若看空台股可以不用匯進來，央行持續緊盯利用反向 ETF 兩邊賺的外資，並點名約有 20 家頻繁進出，將與金管會研議是否修正相關規定。