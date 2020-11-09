祥碩前三季已大賺三股本 EPS 33.55元 超越去年與前年總和

祥碩 (5269-TW) 今日公布第三季財報，稅後純益 8.78 億元，季增 6.68%，年增 261%，每股稅後純益 13.08 元，前三季稅後純益 21.94 億元，年增 203%，每股稅後純益 33.55 元；受惠高速傳輸介面晶片需求暢旺，祥碩第三季營收、獲利雙寫新高，前三季每股純益更超越去年與前年兩年總和的 32 元。

祥碩第三季營收 20.93 億元，季增 59.89%，年增 128%，毛利率 52.27%，季減 0.16 個百分點，年增 0.84 個百分點，營益率 38.17%，季增 3.95 個百分點，年增 5.19 個百分點，稅後純益 8.78 億元，季增 6.68%，年增 261%，每股稅後純益 13.08 元。

祥碩前三季營收 49.88 億元，年增 81.66%，毛利率 52.35%，年增 2.6 個百分點，營益率 36.71%，年增 5.68 個百分點，稅後純益 21.94 億元，年增 203%，每股稅後純益 33.55 元。

隨著居家辦公、遠距教學趨勢確立，加上傳統旺季效應，AMD 新系列處理器需求強勁，祥碩為其代工晶片組，包括 B550、A520 等，出貨也迎來旺季，第三季營收更首次突破 20 億元大關，獲利則隨著營收規模擴大也同創高。