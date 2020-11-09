緯軟Q3每股賺2.42元 前三季5.59元 雙創歷史新高

IT 服務商緯軟 (4953-TW) 今 (9) 日公告第 3 季財報，受惠客戶需求回溫，單季稅後純益達 1.58 億元，季增 8.39%、年增 40.43%，每股純益 2.42 元，累計前 3 季純益達 3.69 元，每股賺 5.59 元，單季、前 3 季獲利均創歷史新高。

緯軟第 3 季營收 13.41 億元，季增 4.13%、年減 0.61%，毛利率 27.15%，季減 2.1 個百分點、年增 2.13 個百分點，營益率 11.23%，季減 1.59 個百分點、年增 2.36 個百分點，稅後純益 1.58 億元，季增 8.39%、年增 40.43%，每股純益 2.42 元。

累計緯軟今年前 3 季營收達 37.68 億元、年減 6.8%，毛利率 26.18%，年增 1.15 個百分點，營益率 10.15%，年增 1.31 個百分點，稅後純益 3.69 億元，年增 9.1%，每股純益 5.59 元。

緯軟表示，今年受疫情衝擊，第 2 季起營運回溫，雖然前 3 季營收受新台幣升值、疫情影響，但公司積極進行客戶優化管理，以穩健營收、維持獲利表現為目標，下半年營運仍可優於上半年，其中，金融、電信業需求最為強勁。

緯軟 10 月合併營收為 4.20 億元，月減 6.6%、年增 0.6%，累計前 10 月營收達 41.89 億元、年減 6.09%，緯軟表示，10 月受台灣、香港、中國地區雙節假期，工作天數較少影響，整體仍符合預期。