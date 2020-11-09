筆電需求強 精元Q3每股賺2.57元 創新猷

鍵盤廠精元 (2387-TW) 受惠筆電、iPad 需求強勁，客戶頻追單、追貨，第 3 季稅後純益 4.93 億元，季增 22%、年增 1269%，每股純益 2.57 元，創新高，法人看好，精元訂單能見度高，第 4 季營運可望續創新高。

精元第 3 季營收 65.4 億元，季增 25.67%、年增 85.3%；毛利率 17.21%，季增 0.64 個百分點、年增 6.86 個百分點；營利率 12.14%，季增 1.57 個百分點、年增 10.03 個百分點。

精元前 3 季 144.87 億元，年增 59%；毛利率 15.29%，年增 5.14 個百分點；營利率 8.92%，年增 7.61 個百分點；稅後純益 8.15 億元，年增 1305%，每股純益 4.26 元。

精元為全球前三大筆電鍵盤廠，主要供應 Mac Pro 新機種及 iPad Pro 設計全新的巧控鍵盤，據了解，居家辦公、線上教學需求帶動下，蘋果積極追加筆電、平板出貨量，要求旗下供應商自第 4 季開始，每周出貨量將近翻倍成長，因應市場強勁需求。

法人看好，在客戶需求強勁下，加上訂單能見度高，精元第 4 季營收可望優於第 3 季，且巧控鍵盤單價較高，可望帶動毛利率增長。