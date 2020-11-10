人民幣中間價突破6.59關卡 創逾28個月新高

美國大選結束，加上輝瑞宣布新冠肺炎疫苗的重大利多刺激下，資金積極追逐風險性資產，帶動人民幣升勢。周二 (10 日) 中國外匯管理局將人民幣中間價上修至 1 美元兌 6.5897 人民幣，調升 226 基點，升破 6.6 大關，創 2018 年 6 月 27 日以來新高。

拜登上周末宣布當選新一任美國總統，提升市場風險偏好，人民幣大漲；而後輝瑞新冠疫苗取得進展消息也提振投資人作多意願。

另一方面，市場分析認為，短期拜登一上台要立即改變川普對中國的強硬政策的機會並不大，這恐將抑制離岸人民幣走勢。

但以中、長期來看，中國經濟強勁復甦，加上市場認為在拜登主政之下，美中緊張關係可望緩和，已多家外資陸續調升人民幣預測。

瑞銀大幅上修人民幣升值預期。他們表示相對於川普政府，拜登上台後美中關係將更穩定，這有利於人民幣走升。瑞銀預期人民幣可望在年底前挑戰 6.5 大關，不排除明年 3 月及 6 月進一步走升至 6.4 及 6.3。

高盛亦認為，拜登將採取不同的方式來處理美中關係，預期人民幣兌美元在未來 12 個月內可望升至 6.3。

花旗銀行指稱，在今後的 4 年，美中的經貿關係可能會走向一個相對良性循環的方向。短期內，人民幣和人民資產可能會受到市場追捧。

截至上午 11:21 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.6029 人民幣，升值 125 基點，升幅 0.19%。