美元貶 離岸、在岸、中間價齊創28月新高

拜登宣布當選美國總統後，市場不確定因素消失，原本在美元避險的資金大舉流出，美元指數逼近 92 元大關，人民幣匯率走升，離岸與在岸人民幣均創下 2018 年 6 月份以來新高。

此外，周一 (9 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌一美元中間價調升至 6.6123，升值 167 基點，連續第二日升值，同時也創 2018 年 6 月 28 日以來，逾 28 個月新高。

市場分析指出，拜登贏得美國總統大選後，法人大多認為美中關係可望緩和，這刺激人民幣未來升值趨勢。

另一方面，美國大選 (總統與國會) 形勢漸漸明朗，在沒有新的因素影響下，人民幣站上 1 美元兌 6.6 人民幣關卡後可能將在附近盤整。若美元對 G10 貨幣繼續下跌，人民幣則可望挑戰 6.5 的大關。

拜登就任美國總統後，其對中國政策變化勢必將左右人民幣匯率中長期走勢。中國社科院指稱，拜登政府在美中經貿摩擦方面態度可能有所緩和，但在高科技領域打壓中國企業，致力與中國「脫鈎」的方向很可能不會改變。

截至今日上午 10:30 止，離岸人民幣兌美元匯率再升 50 基點，來到 1 美元兌 6.5794 人民幣，升幅 0.08%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣方面則是升值 196 基點，來到 1 美元兌 6.5929 人民幣，升幅 0.3%。離岸人民幣升值較在岸更強勁，反映出外資看好未來人民幣走向，但也顯示中國主管機關有意控制人民幣短線升值幅度。